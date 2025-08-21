《7月の秋篠宮家のご活動を紹介します。詳しくは、宮内庁ウェブサイト「秋篠宮家のご日程」をご覧ください》

【写真】佳子さま・悠仁さまの姿も…インスタに登場した秋篠宮ご一家

宮内庁インスタグラムに秋篠宮家が登場

8月18日、宮内庁の公式インスタグラム（以下、インスタ）で冒頭のように、秋篠宮家のご活動に関する投稿が行われた。

「宮内庁は昨年4月からインスタの運用を開始。皇室になじみがない若年層に関心を持ってもらうことを主な目的としていますが、アカウント開設から約1年半が経過し、現時点のフォロワー数は200万人を超えるなど、かなり順調に推移しています。

開設当初からこれまで、両陛下のご活動に関する投稿が中心でしたが、今後は秋篠宮家やほか宮家に関する発信も同じアカウントで行う方針だそうです」（皇室担当記者）

宮内庁の方針に対し、ネット上では、

《今まで通り、天皇皇后両陛下、敬宮殿下のみでいいのに…》

《各宮家ごとに分けるべき。何故一つのアカウントで無理やりまとめようとするのか意味が分からない。せめて、天皇家とその他ぐらいは分けるべきだろう》

《別アカウントで掲載すれば良いのに。わざわざ皇室という括りで載せず、天皇家と秋篠宮家で分けた方が良いと思う》

など、“アカウントを分けるべき”という主張が数多く見受けられた。その一方で、

《悠仁さんの成年式を載せたくて仕方ないのですな…》

《秋篠宮家は、来月の成年式を大々的にアピールしたい為だけの事でしょう》

と、9月6日に成年式を控える秋篠宮家の長男・悠仁さまに注目を集めたいのではという推測も。

同一アカウントについて宮内庁が答えた

「運用当初から、秋篠宮家やほか宮家の投稿を行う場合、アカウントは分けるべきという意見は多かったです。天皇家やほか宮家らが同列のように受け取られてしまう可能性もありますし、“いいね数”などを比較されることもあるでしょう。

日本の皇室と親交が深い英王室は、1000万人を超えるフォロワー数を抱えますが、チャールズ国王とウィリアム王子のアカウントは分けられています。なぜ、同一アカウントにしたのか。宮内庁は説明するべきなのでは」（皇室ジャーナリスト）

秋篠宮さまは2022年の誕生日に際しての会見で、“皇族がSNSアカウントを持つべきか”という質問に対し、《恐らく私はやらないと思いますが、そういう可能性も、もちろんあり得ることだと思います》とやや否定的な発言をしていた。

「心境に変化があったのでしょうが、国民から指摘されているように、悠仁さまの成年式を国外にも広めるという意味もあるのでは。小室圭さんと眞子さんの結婚騒動以降、秋篠宮家にはバッシングが寄せられ続けており、今回のインスタグラムに関しても、秋篠宮家の投稿に対し、嫌悪感を示す人が多い印象です」（前出・皇室ジャーナリスト）

宮内庁に同一アカウントで投稿を行うことに対し、批判が上がっていることや秋篠宮さまの心境について、問い合わせると、

「インスタグラムの投稿は宮内庁職員が行うこと、また、その内容に関する責任は宮内庁にあることなどを踏まえて、従来から使用している宮内庁公式アカウントにより引き続き発信することとしました。

宮内庁では、皇室の方々の公的なご活動の意義やお人柄がより一層幅広く知られ、理解が深まるようにするため、秋篠宮皇嗣同妃両殿下を始め皇族各殿下の公的なご活動等についても定期的にインスタグラムで投稿することとしたものです」

と回答があった。

今後の運用方針に変化はあるのだろうか――。