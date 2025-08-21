ウェルナがお馴染みの祝福

【MLB】ドジャース 11ー4 ロッキーズ（日本時間20日・デンバー）

ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、2回にリーグトップに並ぶ44号を放った。スポンサー企業がお馴染みの祝福の投稿をしたが、その量産ぶりに対応に追われており、ファンも「そりゃそうなるわな」と“同情”している。

大谷は2回の第2打席で右翼フェンス奥にあるロッキーズのブルペンへ飛び込む44号ソロを放った。打球速度115.9マイル（約186.5キロ）、飛距離413フィート（約125.9メートル）で、角度は19度という“超低空弾”だった。

大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは今季、大谷の本塁打数に応じてパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」の画像をX（旧ツイッター）に投稿している。さらにコメントでも本塁打数に応じてパンケーキの絵文字を並べているが、この日で44個に到達。「パンケーキの絵文字が増えて投稿文が入りきらない 次回から変更させてください」と“悲鳴”。大谷の量産ぶりに突然の仕様変更を宣言した。

SNS上のファンは「あと12枚は増える」「嬉しい悩みですね」「多忙の中大変なのに」「どんどん高くなれ」「どんなのできるかな」「Xの投稿制限に引っかかるショーヘイのホームラン数（汗）」と反応した。

添付画像では44枚のパンケーキタワーにたっぷりの生クリームと、瑞々しいマスカットが添えられていた。豪華なトッピングや投稿文がどう変わるのか注目だ。（Full-Count編集部）