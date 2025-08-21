G大阪ファンブル被弾にGK一森純「全ての思いを壊してしまった」責任背負った宇佐美「僕も前半に外している」
[8.20 J1第30節 町田 3-1 G大阪 Gスタ]
一つのミスが勝敗を分けた。ガンバ大阪は1-1で迎えた後半33分、ゆるい軌道で飛んできたFWオ・セフンのヘディングシュートをGK一森純がファンブル。そこに抜け目なく詰めていたMF林幸多郎に押し込まれ、決勝点を許した。
失点直後、一森はしばらくピッチから起き上がれなかった。「しっかりと切り替えないといけないなと思っていた」。その切り替えはしっかりと実を結び、続く2度のピンチを連続スーパーセーブで凌いだ一森。しかしながら、結果は1-3の敗戦に終わり、責任を背負うしかなかった。
「GKというポジションなので一つのミスでチームに関わる人、全ての思いを壊してしまった」。そう振り返った守護神は終盤のスーパーセーブにも「でもあの1本をミスしてしまったのであの後のセーブは何の価値にもならない」と言い切り、中2日で続く次節・横浜FC戦に向けても「チームのパフォーマンスは本当に良かったので自分次第」と悔しさを噛み締めていた。
それでもキャプテンのFW宇佐美貴史は苦しむ守護神をかばった。
「個人のミスで言うと僕も前半に外しているし、ゲームは個人的なミスの繰り返しで成り立っている。ああいうシーンがフォーカスされることはあると思うけど、純くんに対してネガティブな思いを持っている選手はいない」
そう振り返った背番号7は「あの失点をしていても前が2点、3点を取れれば勝てている。僕自身もそうだし、それぞれが責任を感じるべきであって、純くんに責任を押し付けることはチームとしてない」ときっぱり。自身は前半45+2分、右からのクロスに合わせた右足シュートが枠を外れた場面にフォーカスし、「決めないといけなかったし、決められるシーンだった。自分の責任だと思う」と責任を背負った。
(取材・文 竹内達也)
