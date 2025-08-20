延長10回に適時二塁打を放った小鎗が熱中症になっていた

第107回全国高校野球選手権で16年ぶりの準決勝進出を果たした県岐阜商。19日の準々決勝では、横浜（神奈川）に延長タイブレークの末8-7でサヨナラ勝ち。10回に同点となる3点適時二塁打を放った小鎗稜也（こやり・りょうや）捕手（3年）は翌20日、準々決勝の試合後に熱中症になっていたことを明かした。

延長11回までもつれた接戦だった。4-4のまま試合は延長戦に突入。無死一、二塁から始まるタイブレークで、県岐阜商は3点を先取され絶体絶命に。3点取れなければ敗退が決まる状況で、先頭の5番・宮川鉄平外野手（3年）が中前打を放ち、無死満塁で6番の小鎗に回ってきた。

「無我夢中」で打席に入った。狙っていたという直球を振り抜くと打球は左中間へ。「打った瞬間、真芯でしたが、抜けるか不安でした。でもすごい歓声で抜けたと分かりました」。同点に追いつく走者一掃の適時二塁打となり、一塁側はお祭り騒ぎ。ベンチに向け高々と拳を突き上げた。

11回を無失点に抑え、最後は4番・坂口路歩内野手（3年）にサヨナラ打が飛び出し熱戦を制した。興奮は収まらぬままバスに乗り込み、何気なくスマホを取り出すと見たことのない数の連絡が来ていた。「200件ぐらいきてました。帰りのバスでも通知が止まらなくて、今もまだ返し切れていません」と想像以上の祝福に笑顔が溢れた。

しかし、宿舎に着くと体調が急変した。「帰ってすぐ熱中症で倒れちゃって……。ご飯も全然食べられなくて、頭も痛くなって気持ち悪くて。吐いてしまいました」。一気に興奮と緊張の糸が切れ、すぐにベットに入った。朝起きた時にはすっかり体調は良くなり、ご飯も食べられ一安心した。

21日に決勝進出をかけ日大三（西東京）と激突する。激戦の勢いそのままに夏を駆け抜ける。（木村竜也 / Tatsuya Kimura）