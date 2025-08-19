この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて、カウンセラー・作家のRyotaが『悪意の裏側』あなたを妬んでいる人のサインと対処法／人間関係トラブルで多い原因とは？と題し、職場や家庭、友人同士など幅広く発生する“妬み”への対処法について詳しく解説した。



動画冒頭、Ryotaは「妬まれているサインとか、妬まれた時にどうすればいいのか、こういうお話をしていきたいなと思います」とテーマを説明。妬みによる「攻撃」や「嫌なこと」を経験した人のために、「妬みとはどんな心理から来るのか」「妬まれた時の具体的な行動」まで、順を追って語った。



Ryotaによれば、妬みとは「相手と自分の差を埋めたいと思った時の、ネガティブな言動」。そのため妬んできた人は「あなたに対して羨ましいって思いつつ、足を引っ張ってくるんです」と警鐘を鳴らす。「あなたを下げなきゃいけないって思いますから、マウントが増えますよね」「あなたの行動を止めてくることも多い」と、具体的な妬まれサインを例示した。



「妬む人の心理には必ず強い劣等感が隠れている」と述べつつ、Ryotaは「劣等感は誰にでもある。でも、それを自分が成長するための材料として使えばいい」とアドバイス。「妬んでくる人の発言は、実は“あなたに魅力がある証拠”」とし、「妬まれるということは、あなたが相手よりも少し上の位置にいることが多い」と指摘する。



では、実際に妬まれたとき、どう対応すればいいのか？Ryotaは「妬むというのは相手の課題であって、こちらが全部コントロールできるものじゃない」「淡々と自己成長していくのが、最終的に相手と距離を取る一番の方法」と強調。「相手は嫉妬しても、あなたが行動を変えないことが一番打撃になる。やがて言い訳をして去っていくようになる」と、自身の体験談を交えて語った。



一方で、妬みによる攻撃の度が過ぎる場合は、「受け流すだけではなく、時にはしっかりと対応や縁を切ることも必要」と注意喚起。SNSや職場での不当な扱い、名誉毀損などのケースについても「自分の名誉を守ること」「適切な手段を取って関係を断つ勇気」を促した。



また、集団に妬まれる場合には「自分の成功や幸福の裏側にある苦労も伝えることで、相手の劣等感を和らげる工夫」や「必要以上に自慢しない、話す相手を選ぶ」など、バランス感覚の大切さを説いた。



動画の最後、Ryotaは「こうやって人を選んで生きるってすごく大事」「情緒が落ち着いて妬まない人と話していけば、自分の満足も守っていける」とまとめ、「人間関係における妬みは相手の課題。自分を守る術として、ぜひ今日の話を覚えておいてほしい」と視聴者に呼びかけた。