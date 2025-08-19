¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û4ÅÙÌÜ¡ÖÅìµþÂÐ·è¡×¤ÏÀ¾¤¬½é¤á¤ÆÅì¤Ë¾¡Íø¡¡ÆüÂç»°¡¢Â©µÍ¤Þ¤ëÀÜÀïÀ©¤·7Ç¯¤Ö¤ê½à·è¾¡¿Ê½Ð
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè13Æü¡¡½à¡¹·è¾¡¡¡ÆüÂç»°5¡½3´ØÅì°ì¡Ê2025Ç¯8·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤¬15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖÅìµþÂÐ·è¡×¤òÀ©¤·¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤¦·Á¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡»°ÌÚÍÂ¤´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤ÎÂÇ¤Ä¼ê¤¬¥º¥Ð¥ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Î¶áÆ£Í¥¼ù¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Ã»Ò±à½éÅÐÈÄ¤ÇÀ¾ÅìµþÂç²ñ¤Ç¤â1»î¹ç3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö11¡×¤Î»³¸ýÎ¿²æ¡Ê3Ç¯¡Ë¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤È¡¢»³¸ý¤¬½øÈ×3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¡£ÂÇÀþ¤Î¥ê¥º¥à¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ç¤â½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£4²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢ÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ËÀôÍªÅÍ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸Á°¤ËÀèÀ©Å¬»þÂÇ¡£À¾ÅìµþÂç²ñ¤ò´Þ¤á¡¢º£²Æ½é¤á¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö19¡×¤¬Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë°ìÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é7ÈÖ¡¦°ÂÉôæÆÌ´¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÃæÁ°¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¡£¤³¤Î²ó3ÅÀ¤òµó¤²¡¢»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©Ä¾¸å¤Î4²ó¡¢»³¸ý¤¬1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È1»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¶áÆ£¤òÅêÆþ¡£¥¨¡¼¥¹¤ÏÌ£Êý¼ººö¤ÇÁö¼Ô¤ò´Ô¤·¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤ò³Î¼Â¤Ë°Ý»ý¡£4¡½2¤Î5²ó2»à¤«¤é¤Ï4ÈÖ¡¦ÅÄÃæÎÊ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬º¸±Û¤¨¤ËÂç²ñÂè9¹æ¤È¤Ê¤ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¾ï¤ËÀè¼ê¤òÃ¥¤¤¡¢´ØÅìÂè°ì¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¤Î½Ð¾ì¹»¤¬ÅìÀ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿1974Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï4ÅÙÌÜ¤Î¡ÖÅìµþÂÐ·è¡×¡£²áµî3ÅÙ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢ÅìÅìµþ¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£2011Ç¯°ÊÍè¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦ÆüÂç»°¤¬À¾ÅìµþÀª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Èµ´Ìç¡É¤òÎÏ¶¯¤¯ÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¡þ²áµî¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¡¡ÅìÀ¾ÂÐ·è
1977Ç¯2²óÀï¡¡Áá¼Â¡ÊÅìÅìµþ¡Ë4¡½1ºùÈþÎÓ¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë
¡¡95Ç¯½à¡¹·è¾¡¡¡Äëµþ¡ÊÅì¡Ë8¡½3ÁÏ²Á¡ÊÀ¾¡Ë
¡¡10Ç¯3²óÀï¡¡´ØÅìÂè°ì¡ÊÅì¡Ë10¡½6Áá¼Â¡ÊÀ¾¡Ë