「キツいだろうな、、、」双子妊娠中の中川翔子、悩みを告白。「分かります」「頑張ってて偉すぎ」
タレントの中川翔子さんは8月18日、自身のInstagramを更新。妊娠している現在の悩みを告白し、共感や励ましの声が寄せられています。
【写真】双子妊娠中・中川翔子の悩みとは？
また、「眠れない時間にずっと双子男子ふたりの名前考えてるけどいまだに決まりません よくみんな名前とか考えてつけられるね凄すぎる、、男の子、で双子 むずかしすぎる！」と、子どもたちの名前を考えるのにも苦労している様子。それらの投稿文と共に、11枚の写真で近況を報告しています。
ファンからは「よーく分かります」「妊娠後期、同じく不眠で悩んでいました」「1人でも大変なのに双子はキツいだろうな、、、」「頑張ってて偉すぎます」「双子くんの良い名前が決まりますように」などの声が。ほかにも「お腹見る度に大きくなってるー」「かわいいママだなぁ」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】双子妊娠中・中川翔子の悩みとは？
「1人でも大変なのに双子はキツいだろうな、、、」双子の男児を妊娠中の中川さんは「不眠に悩まされております、、」「そういうもの、てわかってても二時間とかで起きちゃってそのまま眠れず、、昼寝で取り返す、をするとまた眠れない」と、最近の悩みを告白。
ファンからは「よーく分かります」「妊娠後期、同じく不眠で悩んでいました」「1人でも大変なのに双子はキツいだろうな、、、」「頑張ってて偉すぎます」「双子くんの良い名前が決まりますように」などの声が。ほかにも「お腹見る度に大きくなってるー」「かわいいママだなぁ」といったコメントも寄せられました。
「またでっかくなってません、、？」15日の投稿では「え、、、なんか、、、またでっかくなってません、、？」と報告し、ソロショットを公開した中川さん。「風船みたい、飛んでしまいそう まだ一か月以上あるんですけど、、まじか、、」「ふたごごパワーアップしてる」とも伝えているように、おなかがとても大きくなっています。無事に出産して元気な姿を見せてほしいですね。
(文:堀井 ユウ)