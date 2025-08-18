2025年6月、指宿市で高温の温泉の排水が流れ込む水路に男性が転落し全身にやけどを負い、死亡する事故が起きていたことがわかりました。温泉が流れ込む水路に転落する事故は過去にも起きていて、指宿市は今回の事故を受け、転落防止の柵を設置しました。



（記者）

「住宅にある水路。こちらには危険。熱湯注意と書かれていて、高温の温泉が流れる水路です」



指宿市大牟礼の市道沿いの水路には、温泉施設などから排水される温泉が流れ込んでいます。指宿市によりますと、温度は55度から60度だということですが、エブリィが独自に測ってみると、60度を超えていました。



