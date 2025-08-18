【キス×アイシナモロール】限定クッションパンチで夏映え美肌を叶える♡

薄膜なのにハイカバーで人気の「キス クッションパンチ SPF50+ PA++++」から、サンリオのアイシナモロールとコラボした数量限定パッケージが2025年9月1日（月）に発売されます。全3色・13g・各2,700円（税込2,970円）。容器やパフにキュートなイラストが描かれ、カラーごとに異なる爽やかなデザイン。UVカットと美肌仕上げを両立した、この夏だけの特別アイテムです。

キス×アイシナモロールの限定デザイン

© 2025 SANRIO CO., LTD. Sanrio/TBS

今回登場するのは、人気ベースメイク「キス クッションパンチ」とサンリオのアイシナモロールがコラボした特別仕様。

全3色（各13g／2,700円・税込2,970円）で、容器とパフに可愛いイラスト入り♡

さらにパッケージはカラーごとに異なる夏らしいデザインが施され、持っているだけで気分が上がります。数量限定なので、コレクションとしてもおすすめです。

薄膜×ハイカバーで美肌をキープ

ソフトフォーカスパウダーやハイカバーピグメント、カラー補正ピグメントを配合し、「薄膜」と「高カバー力」を両立。

専用パフはもちふわ素材のドロップ型で、目元や小鼻も塗りやすく、均一な美肌に仕上がります。

SPF50+・PA++++で日常紫外線をカットしつつ、シンクロフィット処方により長時間崩れにくいのもポイント。

ナイアシンアミドやバオバブエキスなどの美容液成分配合で、ツヤのある肌が続きます。

夏映えする美肌は限定コラボで♡

2025年9月1日（月）に発売される「キス クッションパンチ SPF50+ PA++++」のアイシナモロール限定デザインは、全3色・各13g・2,700円（税込2,970円）。

可愛いだけでなく、薄膜で高カバー、崩れにくい機能性も兼ね備えています。この夏のベースメイクは、愛らしいデザインと頼れる仕上がりで、思いきり楽しんでみませんか。