日焼け止め“ベタつく”問題 →【ワークマン】の「UV対策アイテム」で着るだけ解決！

夏は紫外線が気になるけど、日焼け止めはベタつくし何度も塗り直しが必要なのは面倒……。そんなお悩みには、【ワークマン】から販売されている「UV対策アイテム」で解決できるかも。今回は着るだけで紫外線対策が期待でき、さらにおしゃれなワークマンのアイテムをピックアップ！ 人気のあまり、一部アイテムやカラーは完売も。今の時期はもちろん、春や秋も重宝しそうなのでぜひチェックしてみて。

モードな雰囲気と機能性を両立！

【ワークマン】「レディースアクティブセットアップ」\3,900（税込）

モードな雰囲気が漂うベストとジャンパースカートのセットアップは、公式オンラインストアによると「UVカット機能」「水を弾く撥水加工」付きと機能性も抜群。トレンド感のある裾ギャザー入りで、裾にかけて重ためなシルエットが魅力的です。そのまま手持ちのボトムスを合わせてレイヤードスタイルに。春や秋には長袖のTシャツをインナーに着たり、アクティビティの際にはベストだけ取り入れたり、と様々なシーンで大活躍の予感。

毎日色違いで着たい万能ワンピ

【ワークマン】「レディースドライサイドポケットランタンスリーブワンピース」\1,780（税込）

1枚でバサッと着られて楽ちんなワンピースは、何かと紫外線対策を怠りがちな日常のお買い物やお出かけの時に頼れる嬉しいアイテム。まるでランタンのような立体感のある袖まわりと、体のラインを拾いすぎないAラインのシルエットがさりげなくおしゃれ。吸水速乾機能つきで大きめのポケットもついているので、ちょっとした外出や旅行の際にも重宝しそうです。

オールシーズン頼りたいカーディガン

【ワークマン】「レディースサーバーライトカーデガン」\1,500（税込）

オールシーズン使いたいのはシンプルで上品なカーディガン。カーディガンをコーデの主役にするのはもちろん、今の時期は冷房対策としても持っておきたい1枚。ゆったりとしたサイズ感で腰あたりまでかかる丈なので、細身のパンツやスカートとの相性も抜群の予感。ベーシックなブラックやグレージュに加え、セージやアプリコットなどカラバリも豊富。オフィスカジュアルにも馴染みやすく、通勤時の羽織としても使えそう。

スラックス感覚で穿ける多機能パンツ

【ワークマン】「レディースアクティブUVスクリーンパンツ」\1,900（税込）

スラックス感覚で穿けるパンツもUV対策機能付き！ 伸縮性のある素材とウエストゴムで、きちんと感のあるコーデでも快適に着こなせそう。左側のポケットの内側にはスナップポケットとファスナーポケットも付いていて、スマートフォンやイヤホンなどかさばる小物をさくっと収納できそう。シンプルなブラウスやパンプスを合わせれば、洗練された大人コーデが完成します。暑い日差しの下でも、スマートで快適なスタイルを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Momo.S