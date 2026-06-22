「ついにこの日が来たね」「長い旅になるぞ」「見て、夜明けだよ」何か大きな試練に向かう直前のようなワンちゃんトリオが、Xで大きな注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このほど投稿者さんが「魔物討伐に向かうパーティー感」というコメントを添えて公開したのは、朝日に向かって佇む3匹のワンちゃんを捉えた1枚。左からトイプードルのココちゃん、マルプーのひまわりさん、マルチ