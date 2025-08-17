◇第107回全国高校野球選手権第11日・3回戦 山梨学院14―0岡山学芸館（2025年8月16日 甲子園）

西武、レッドソックスなどで活躍した松坂大輔氏（スポニチ本紙評論家）がテレビ朝日の取材で甲子園球場を訪問し、投打で活躍した山梨学院の2年生右腕・菰田陽生投手を称賛した。

立ち上がりから菰田投手はゲームを支配していましたね。その雰囲気で相手を威圧しているようで、中盤に点差が開くと投球に強弱を付けていました。走者を出したらギアを上げればいい。そんなように感じました。先発経験が少ない上、この先どういう起用になるのか分からない。ベスト8以降を見据え、あの投球に変えたのではないでしょうか。150キロを出したパワーだけでなく、クレバーさも持ち合わせた投手なのだと思いました。

打席でも、投球と同じような威圧感がありました。本来ならば中軸を打てるくらいに力強い。体の大きい選手は走る姿に注目するのですが、5回の三塁打のときのようにバランスが良く、スピードもある。投打に抜きんでていて、トータルでレベルが高い選手だと改めて感じました。

まだ2年生。投打どちらも大きな夢を見させてくれる選手なので、順調に成長してほしい。菰田投手ほか今大会は力のある1、2年生が目立ちます。1年後、2年後、彼らがどうなるか、先々まで楽しみの多い大会だと思って見ています。（スポニチ本紙評論家）