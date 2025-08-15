¼Ö¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡¢ºÆ¤Ó¹âµé¼Ö¹ØÆþ¡ªº£Ç¯¤À¤±¤Ç4Âæ¡Ö9²¯±ßÄ¶¡×¤ò¼ñÌ£¤Ë½ÐÈñ
¸½ºß¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¹âÇ¯Êð¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡£
¤½¤Î³Û¤Ï3000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó59²¯8000Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤È¤µ¤é¤ËÇÜ¶á¤¯¤ÎµëÍ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î²øÊª¤Ï¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤â¤Þ¤µ¤Ë²øÊªµé¤À¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDaily Mail¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÏºÇ¶á¡¢¿·¤¿¤Ë20Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó3900Ëü±ß¡Ë¤Î¿·¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥·¥Æ¥£¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¿·¼Ö¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¥·¥§¥ë¥Ó¡¼F-150¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Í¡¼¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¡ÈÂç·¿¡É¤Î¾èÍÑ¼Ö¡£
V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤¬¤é¡¢9.6¥¥í¤Þ¤Ç3.4ÉÃ¤Ç²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¡£
¥«¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¼«Âð¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤ËÊ£¿ôÂæ¤Î¹âµé¼Ö¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤Ë¥·¥Æ¥£¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¹âµé¼Ö¤òÇã¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤À¤¬¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¥·¥Æ¥£¤È¿··ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤«¤é¿·¤¿¤Ë4Âæ¤Î¹âµé¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
º£Ç¯¹ØÆþ¤·¤¿¹âµé¼Ö¤ÎÁí³Û¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó9²¯9700Ëü±ß¡Ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÇÉ¼ê¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÈà¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤«µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÖÈà¤Ï½µ¤Ë50Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó9970Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¹âµé¼Ö¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇã¤¦Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°ìÈÌ¿Í¤Ë¤ÏÁÛÁü¤âÀä¤¹¤ë¹â²Á¤ÊÇã¤¤Êª¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌÂç¤¤Ê½ÐÈñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£