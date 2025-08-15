【犬とおでかけ　有馬温泉１泊２日モデルコース】和グルメに和雑貨、老舗ホテルまで、心ゆくまで“和”を楽しむ♪ gis - ギス -～有馬温泉街～有馬 茅店 Bécassine～有馬グランドホテル

こんにちは。おでかけわんこ部です！

「犬とお出かけ 有馬温泉１泊２日モデルコース」のご紹介！

今回は、和グルメに和雑貨、老舗ホテルまで、心ゆくまで“和”を楽しむコースです。

モデルコースの情報提供をしてくれたのはざらめくん （@zara.zara.zarame）です♪

ざらめくん、素敵なレポートをありがとう！

それではモデルコースのご紹介です！ マナーを守って愛犬とおでかけを楽しんでくださいね！

犬とお出かけ 有馬温泉１泊２日モデルコース【遊ぶ】自然を感じる空間でお買い物を楽しもう「gis - ギス -」初めての場所で、ちょっとドキドキしたよ

「gis - ギス -」は、「自然の恵み、豊かさを暮らしに取り入れるためのアイテム」をセレクトしたライフスタイルショップ。

緑に囲まれた絵本の１ページのような空間で、自然の音や景色、香りを感じながら、ゆったりとお買い物を楽しめます。

出典：公式Instagram@gis___is

＼飼い主様からコメント／

このお店でお香立てを買う！ とずっと決めていました。お店の方がとても優しくて、雰囲気も最高。お店のわんちゃんもかわいかったです。

店内には、食器や雑貨、アクセサリーなど、こだわり抜いてセレクトしたアイテムが並びます。奥には、香木やハーブ、お香、アロマ、キャンドルがそろう“香りの間”も。

おしゃれなアイテムがたくさんあったよ♪

カフェも併設していて、ドリンクや焼き菓子など幅広いメニューが揃っています♪

店内にイートインスペースはありませんが、庭にある椅子やテーブルで自然を感じて自由にくつろげるのが嬉しいですね。

出典：公式Instagram@gis___is

「わんこ大歓迎」のお店ですが、店内には繊細なものや割れやすいものが並んでいます。マナーを守って、気をつけながら穏やかな時間を過ごしてくださいね。

営業日は不定期なので、事前に公式Instagramでご確認を。

詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪

●施設名「gis - ギス -」

・住所 兵庫県神戸市北区有馬町 1820-26・公式HP https://gis.official.ec/・公式Instagram https://www.instagram.com/gis___is/【散策】「有馬温泉街」でお散歩しながら食べ歩き♪『焦がしほうじ茶 白あん仕立て』と『ピスタチオ』のジェラード、美味しそう～

日本三古泉・日本三名泉の両方に数えられる、日本で唯一の温泉地・有馬温泉。その中心に広がる「有馬温泉街」は、レトロな街並みが魅力です。

外湯めぐりや足湯、歴史や自然を味わう観光スポット、食べ歩きなど、日帰りでも楽しめる魅力がぎゅっと詰まっています♪

気になるお店がたくさんだよ♪

98度の金泉が湧き、白い湯けむりとゴボゴボとした音が立ちのぼる「天神泉源」や、豊富秀吉にちなんで名付けられた有馬川にかかる「太閤橋」など、立ち寄りたいスポットがいっぱいです。

レトロな街並みを、愛犬とのんびり散歩するだけでもわくわくしそう♪

浴衣でお散歩もしたよ！

有馬温泉といえば、もう一つのお楽しみが、散策しながらの食べ歩き。

炭酸煎餅や温泉まんじゅう、濃厚な卵がおいしいプリン、神戸牛のコロッケなど、人気グルメがずらりと並び、どれを食べようか迷ってしまうかも。

食べ歩きスタイルだから、わんこと一緒でも気軽に満喫できるのがいいですね◎

一口もらえなかったから、最後はちょっとスネちゃったよ

＼飼い主様からコメント／

有馬温泉街を食べ歩きで楽しみました！ 沢山食べて、全部が美味しくて幸せでした～

詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪

●施設名「有馬温泉街」

・住所 兵庫県神戸市北区有馬町・公式HP https://www.arima-onsen.com/・公式Instagram https://www.instagram.com/arimaonsen_kobe/【食べる】「有馬 茅店 Bécassine」のテラス席で和のおやつを堪能テラス席の椅子は広々していてゆっくりできたよ

有馬温泉駅から徒歩10分。高台にひっそりと佇む「有馬茅店 Bécassine」は、シンプルな壁に抹茶色の洋風ロゴ、和の趣を感じさせる丸い窓が並ぶ外観が印象的な、隠れ家的カフェです。

日本茶と甘味のテイクアウト専門店ですが、店先には高さ2ｍを超える茅葺と御影石を使ったオブジェを配したテラス席もあり、そこで味わうこともできます。

テラス席の利用は、わんこ同伴OK◎

出典：公式Instagram@gis___is

ドリンクメニューには、日本茶カフェならではの抹茶やほうじ茶などのホッとする味わいに加え、抹茶有馬サイダーといった個性的な一杯もそろっています。

看板メニューのお団子は、人気No.1の「とろけるみたらし団子」をはじめ、あんこや山椒、天ぷらみたらしなど多彩なラインナップ。季節限定の味も楽しめます♪

＼飼い主様からコメント／

みたらし団子が大好きなので、絶対に行くと決めていました。とろけるみたらし団子という名の通り、めちゃくちゃ柔らかくて美味しかったです！

できたてのお団子は、ふわふわ♪

詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪

●施設名「有馬茅店 Bécassine」

・住所 兵庫県神戸市北区有馬町１０６８・公式Instagram https://www.instagram.com/arima_bouten_becassine/【泊まる】「有馬グランドホテル」でわんこも飼い主さんもゆったりとってもかわいいウェルカムボード。お名前が書いてあって嬉しかったよ

「有馬グランドホテル」は、愛犬とあえて一緒に泊まらないスタイルの宿。それぞれがゆったりと過ごせるよう、老舗ホテルならではのおもてなしを愛犬にも飼い主にも用意しています。

わんこが宿泊するのは、敷地内にある愛犬専用の離れ・DOG UP VILLA。

広々とした個室の他、飼い主さんと一緒にくつろぐドッグラウンジ、こだわりの愛犬雑貨を扱うブティックで構成されています。

僕専用のお部屋だよ！

離れといっても、建物内で繋がっているため、いつでも愛犬に会いに行けます。

愛犬の部屋には見守りカメラを設置しており、スマートフォンやタブレットから様子を確認できるので安心です◎

さらに、敷地内の「湯の庭」には、有馬の銀泉を使用した愛犬用の足湯を完備。

わんこ用のお風呂グッズもいろいろ♪

お風呂グッズや撮影アイテムもそろっており、思い出に残るひとときを過ごせます。

楽しくなっちゃって、はじめて自分からお湯に入って遊んだよ！

＼飼い主様からコメント／

飼い主用のお部屋もとても綺麗で、大浴場では『金の湯』『銀の湯』も満喫しました。ビュッフェでは、兵庫の名物をたくさん食べられて大満足です。

詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪

●施設名「有馬グランドホテル」

・住所 神戸市北区有馬町1304-1・公式HP https://www.arima-gh.jp/・公式Instagram（ドッグアップヴィラ） https://www.instagram.com/dogupvilla/・公式Instagram（有馬グランドホテル） https://www.instagram.com/arima_grand_official/まとめ

以上、有馬温泉１泊２日モデルコースのご紹介でした♪

ざらめくん、素敵なモデルコースのレポートありがとう♡

愛犬とのおでかけの参考にしてくださいね！