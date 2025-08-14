Richgoは、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で展開しているスポーツイヤホン「WAGAWAGA Champion」がクラウドファンディング開始から10日で支援総額100万円を突破した。



●累計1万キロ以上の実走テストやスポーツ環境の検証で開発



「WAGAWAGA Champion」は、累計1万キロメートル以上の実走テストや、さまざまなスポーツ環境での検証を経て開発されており、耳の痛みやイヤホンのズレ、周囲の音が聞こえにくいことなど、運動時のストレスを解消し、さまざまなスポーツで快適かつ安全な音声体験を実現する。



ランニングをはじめ、筋力トレーニングやサイクリング、ウォーキング、ハイキングや屋外スポーツなどにおける、あらゆる激しい動きにも耐えられるスポーツ専用設計となっている。