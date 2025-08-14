この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画タイトル「LINEの絵文字どこ行った？」たった1分で復活させる方法を公開にて、LINE講師・ひらい先生が、LINEの絵文字リニューアルによる変化と“消えた絵文字の復活方法”を丁寧に解説した。



冒頭、ひらい先生は「朗報です。この人、活できます。人生にゆとりを」と明るく切り出し、「LINEの絵文字が2024年11月25日から大幅にリニューアルされた」と最新情報を伝えた。新しい絵文字は「シンプルで使いやすいデザインで、人気キャラクターはもちろん、繋げて楽しめる仕掛けもある」と述べ、話題の絵文字を紹介した。



また、「X（旧Twitter）でも『これめちゃくちゃいいじゃん！』とバズった絵文字」や、新たなキャラクターの登場で「ラインナップが豊かになっている」点に触れつつ、「新しい絵文字をスタンプ感覚で送信できる」と独自のLIN活用術も披露。さらに、ブラウンやコニーなどキャラを“つなげて楽しめる”技も実演し、「面白い絵文字が作れるので、試してほしい」と呼びかけた。



一方で、「今までの絵文字消えちゃったよー」という不安にも対応。「懐かしの手を振る絵文字、消えた？実はこれ復活する方法あるんですよ」と力強く断言。「スタンプショップでデフォルト絵文字を検索すれば、昔使っていた絵文字もダウンロードできる」と復活手順を丁寧に解説。「ダウンロードが終われば、リニューアル前の絵文字もバッチリトーク画面で表示される」と安心感を示し、「私イチオシなのでぜひ使ってほしい」と太鼓判を押した。



加えて、「サジェスト機能をオフにすることで、絵文字の表示が煩わしい場合も簡単に解決できる」と便利な設定術も伝授。「設定からトーク→サジェスト表示をオフにすれば、見やすいトーク画面になる」と、視聴者目線の細やかなアドバイスも忘れなかった。



動画の締めでは「消えた絵文字復活できてよかった！という方はぜひコメントで教えて」「この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録も忘れずに」と視聴者へのメッセージで結んだ。LINEの最新アップデートを分かりやすく伝えるひらい先生の“じっくりていねい解説”に、シニア層を中心に注目が集まっている。