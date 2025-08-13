MAISONdesによるプロジェクト 日曜日のメゾンデが、新曲「YOU」を8月20日0時に配信リリースする。

同楽曲は漫画作品『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』から生まれた、日曜日のメゾンデの第3弾楽曲。作詞作曲をボカロPのTwinfieldが担当している。Twinfieldは原作の連載初期から読み続けてきた読者でもあり、楽曲制作にあたっては、主人公や三姉妹の関係性に込められた感情の動きに強く引き寄せられたという。特に、物語の中でまっすぐに挑戦を続ける主人公の姿からは強い印象を受け、その眼差しを起点に楽曲全体を構築していった。

「YOU」というタイトルには、「目が離せない“誰か”へのまなざし」という意味が込められているという。“頑張る誰かをそっと見つめる気持ち”を軸に展開され、登場人物たちの関係性や物語のシーンをさりげなく想起させる仕上がりに。また、メロディと歌詞が少しずつ変化していく構成は、まるで三姉妹と主人公の距離感や感情が少しずつ変わっていく様子をなぞるかのようだ。原作ファンには物語の温度が重なり、初めて聴く人にも登場人物の心の機微が伝わるような楽曲となっている。

ボーカルを担当した礼衣は、透明感あふれる繊細な歌声で楽曲の世界を彩っており、浮遊感のあるトラックと響き合いながら、楽曲にさらなる奥行きをもたらした。シリーズの中でもまたひと味違った魅力を放つ、作品世界の延長線上にある1曲に仕上がっている。

■リリース情報「YOU」2025年8月20日（水）配信リリース原作『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』インスパイアソング作詞・作曲・編曲：Twinfield歌唱：礼衣配信リンク：https://orcd.co/nichimezo_you

■タイアップ作品情報『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』放送情報：2025年7月9日（水）より各局にて放送開始配信情報：Prime Videoほかにて2025年7月9日（水）より毎週水曜25:00配信原作：ひらかわあや『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』（小学館『週刊少年サンデー』連載中）オープニングテーマ：日曜日のメゾンデ「君にふさわしい奇跡」アニメ公式サイト：https://mikadono.familyアニメ公式X（旧Twitter）：https://x.com/mikadono_animeアニメ公式TikTok：@mikadono_sister（C）ひらかわあや／小学館／アニプレックス

■関連リンクMAISONdes Official HP：https://www.maisondes-6half.com/MAISONdes YouTube Channel：https://www.youtube.com/@MAISONdes_6halfX（旧Twitter／日曜日のメゾンデ）：https://x.com/NICHIMEZOX（旧Twitter／MAISONdes）：https://twitter.com/MAISONdes_6halfInstagram（日曜日のメゾンデ）：https://www.instagram.com/nichimezo/Instagram（MAISONdes）：https://www.instagram.com/maisondes_6half/MAISONdes TikTok：https://www.tiktok.com/@maisondes_6half

＜礼衣＞X（旧Twitter）：https://x.com/reibowwowInstagram：https://www.instagram.com/reibowwow/YouTube：https://www.youtube.com/@reibowwow

＜Twinfield＞X（旧Twitter）：https://twitter.com/TwinfieldnexInstagram：https://www.instagram.com/twinfeldnex/YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrduEvIesAG8ZOAx6gU75hw?sub_confirmation=1TikTok：https://www.tiktok.com/@twinfieldnex