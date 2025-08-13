KLX230 DFのボディカラーは「ミディアムクラウディグレー」のみ

ミリタリー感漂うアースカラー1色で勝負！

今回カワサキのKLX230シリーズに新たに加わった「KLX230 DF」は、「KLX230 シェルパ」をベースに、アウトドアユースを強く意識し仕様変更を施したモデル。137kgと軽量でコンパクトなボディに、優れたハンドリング性に加え、足つきの良い845mmのシート高が特徴。

空冷232cc単気筒エンジンが生み出す軽快さはそのままに、エンジンガードやアルミスキッドプレート、ハンドガード、リアキャリアを標準装備。また、リアホイールはチューブレス化され、パンク修理やタイヤ交換時の利便性が向上している。

外装はアースカラーの「ミディアムクラウディグレー」の1色で統一。フレームやスイングアーム、エンジンをブラックアウト仕上げとすることで、ミリタリー仕様のような精悍さを演出している。シンプルかつ引き締まったフォルムは、かなり格好良いのではないだろうか。

カワサキ KLX230 DF｜Kawasaki KLX 230 DF

システムまわりでは、走行中に必要に応じてON/OFFにできるデュアルパーパスABSを装備。メーターは視認性に優れたシンプルな液晶デジタルを搭載。こちらはスマホアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」に対応し、車両状況のチェックやナビ、音声コマンド機能が利用可能（ライセンスは有償、購入から1年間は無償提供）。見た目は無骨でも、電子装備はしっかり最新だ。

KLX230 DFは232cc空冷4ストローク単気筒SOHC2バルブエンジンを搭載

カワサキ KLX230 DF｜Kawasaki KLX 230 DF

KLX230 DFの姿は、かつて自衛隊で活躍した「KLX250シリーズ」を彷彿とさせる。街乗りはもちろん、荷物を積んで旅に出ても良し、週末に林道を攻めても良しの、タフでユーティリティな一台だ。

KLX230 DFの価格は、シェルパから4万4000円アップした68万2000円。発売は2025年9月15日の予定だ。

SPECIFICATIONS

カワサキ KLX230 DF｜Kawasaki KLX 230 DF

ボディサイズ：全長2080×全幅920×全高1150mm

シート高：845mm

車両重量：137kg

総排気量：232cc

エンジン：空冷4ストローク単気筒SOHC2バルブ

最高出力：13kW（18PS）/8000rpm

最大トルク：19Nm（1.9kgf-m）/6400rpm

変速機：6段リターン

燃料タンク容量：7.6L

燃費（WMTCモード）：34.7km/L

価格：68万2000円（税込）