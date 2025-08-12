旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■辛くない

正解： 紫たまねぎ

難易度：★★☆☆☆

辛さ控えめ、甘みたっぷり！

紫たまねぎは、たまねぎの一種で、その特徴的な鮮やかな紫色が目を惹きます。植物学的にはヒガンバナ科ネギ属に分類され、球根が肥大して食用とされる野菜です。

原産地は中央アジアや中東地域とされ、古代エジプトやメソポタミア文明でも食用にされていた記録があります。現在では世界各地で栽培されており、日本でも北海道から九州まで広く栽培されています。

紫たまねぎの旬は品種によって異なりますが、代表的な「アーリーレッド」などは初夏から秋にかけて出回ります。

辛味が少なく甘みが強いため、生食に向いており、サラダやマリネに最適です。また、加熱すると甘味が増すため、炒め物やグリル、スープなどに使っても美味しくいただけます。

紫たまねぎの鮮やかな色素は、加熱や調理法によって変化します。加熱すると色が薄くなることが多いのですが、調味料の性質によっても色味が変わります。酢やレモン汁、ワインビネガーのような酸性の調味料を加えると、鮮やかな赤紫色がより引き立ちます。

一方、重曹（炭酸水素ナトリウム）やベーキングパウダーのようなアルカリ性の調味料を使うと青みがかった色合いになります。ただし、使いすぎると食感が変わったり風味が損なわれることがあるため注意が必要です。

紫たまねぎの甘みを引き出すには、弱火でじっくり時間をかけて炒める「キャラメリゼ」が効果的です。

この調理法は一般的なたまねぎでも一般的ですが、紫たまねぎはもともと辛味が穏やかで甘みが強いため、炒めることでより深い甘さとコクが引き立ちます。

加熱によって鮮やかな紫色は徐々に褐色へと変化しますが、ほんのり赤みを帯びた独特の色合いが残ることもあります。味わいとともに、見た目にもさりげないアクセントを加えてくれるのが魅力です。

美味しい紫たまねぎの見分け方

まず外皮が鮮やかな紫色でツヤがあるかをチェックしましょう。色が鮮明で光沢があるほど、鮮度がよく味も濃い傾向があります。

形は球がしっかりと締まっていて、ふっくら丸みがあるものを選びましょう。また、触ったときに硬くてずっしりと重みがあるものが新鮮です。

表面にしわや柔らかい部分、変色、カビが見られるものは避けましょう。根元や頭部が乾燥していて、芽が出ていないことも重要なチェックポイントです。

これらの条件を満たす紫たまねぎは、辛味と甘味のバランスがよく、シャキッとした食感が楽しめます。

紫たまねぎの注目栄養素

注目すべき栄養素は、アントシアニンとケルセチンというポリフェノール系の成分です。

アントシアニンは紫たまねぎの鮮やかな色のもととなっている天然色素で、強い抗酸化作用を持っています。体内の活性酸素を抑える働きがあり、老化の予防や生活習慣病のリスク低減をサポートするとされています。また、目の健康維持や血管の保護にも効果が期待されています。

ケルセチンも同様に抗酸化作用が強く、血流改善や高血圧の予防、抗炎症作用などが報告されています。とくに紫たまねぎには、このケルセチンが豊富に含まれています。

さらに、食物繊維やカリウム、ビタミンCなども含まれており、便通の改善やむくみ対策、免疫力の維持など、日常的な健康管理にも役立つヘルシーな野菜です。

