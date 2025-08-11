【Maid Maison 『はにかみ彼女』水澄華実】 2026年5月 発売予定 価格：33,000円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

DMM Factoryより、2026年5月に発売予定の1/6スケールフィギュア「Maid Maison 『はにかみ彼女』水澄華実」。こちらは、メイドだけのオリジナルフィギュアシリーズ「Maid Maison」の第5弾としてリリースされる、イラストレーターのピロ水氏が描くオリジナルキャラクター「水澄華実」を立体化したものだ。

メイド服を身につけているが、今回は学校の教室で椅子に座っているようなシーンが再現されている。座りポーズではあるもののスケールが大きいため、部屋の中に飾っておいてもかなり目立つ存在となってくれそうだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約210mmだ

「はにかみ彼女」というタイトルにふさわしく、少し恥ずかしがっているような雰囲気が漂っているこちらの水澄華実。頭にはフリルの付いた白いカチューシャを身につけているほか、ところどころピンク色のリボンをつけており、こちらもかなり目立っている。

長い黒髪は背中側でふんわりと広がっており、こちらも浮遊感のある見た目に仕上げられている。ちなみに、今回は特別に描き下ろされたイラストを元にフィギュアが製作されており、DMM Factoryの公式Xではモチーフになったイラストも公開されているので見比べてみても面白いかもしれない。

少し恥ずかしげな表情がキュートだ

ピンク色のリボンが目立つ

流れるような髪も美しい

水澄華実が身につけているメイド服は、胸元あたりが大きく開いたようなスタイルだ。衣装のデザインとしてはよく見るタイプだが、きゅっと引き締まったボディと、やや緩めになっている腕のあたりなど、それぞれの特徴がよく捉えられている。

バストをアピールするかのように大きく開いている

腕のあたりは緩めでシワが寄っている

指でソックスをつまむ仕草がかわいらしい

今回は学校の椅子に座っているような姿になっていて、その椅子に絡まるように、メイド服のフリルが垂れ下がっているように見えるところも面白い。

むっちりとした太ももがあらわに！

メイド服の細かいフリルも再現されている

学校の椅子に座った状態だ

こちらの「Maid Maison 『はにかみ彼女』水澄華実」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のものだ。予約の受付は9月17日までとなっており、まだまだ余裕がある。これから予約をしようか迷っている人は、一度お店に遊びに行って自分の目で出来映えを確かめてみることをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C)ピロ水/まほ～びん