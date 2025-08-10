ローソン×パペットスンスン コラボフードやグッズを販売、オリジナルチャームのプレゼント企画など

ローソンは、パペットの国･トゥーホックに住むキャラクター『パペットスンスン』とコラボしたキャンペーンを、8月12日から全国の店舗(一部店舗･ナチュラルローソン･ローソンストア100は除く)で実施する。

対象商品を購入すると、先着･数量限定でオリジナルチャームがもらえる企画の実施や、オリジナルフード･グッズの販売など、さまざまな施策を実施する。

〈対象商品購入でオリジナルチャームがもらえる〉

8月12日7時〜8月25日までの間、対象の菓子を3点購入すると、先着･数量限定で「オリジナルチャーム」(全6種)を1個プレゼントする。オリジナルチャームは全6種、各店計24個用意しており、なくなり次第終了。1人1店舗の買い物につき各種1個、計6個まで購入できる。PVC、ポリウレタン製で、サイズは約50×45mm。

ローソン×パペットスンスン オリジナルチャーム

〈オリジナルフードや先行発売のラスクなど〉

「パペットスンスン」オリジナルパッケージのブルーベリーのタルト･サイダー味のグミ、ギフト缶を発売する。また、ローソン先行発売のラスクも取り扱う。いずれも税込価格、商品がなくなり次第終了。

◆「パペットスンスン ブルーベリーのタルト」719円

全6種のオリジナルマグネットシートをランダムで1枚封入した。サイズは約60×60mm。

ローソン パペットスンスン ブルーベリーのタルト

ブルーベリーのタルトに封入のオリジナルマグネットシート

◆「パペットスンスングミ」216円

ローソン パペットスンスングミ

◆「パペットスンスン メロンパンケーキギフト缶」980円

缶サイズは約90×120×40mm。

8月12日〜8月25日までの間、ローソンオンラインギフトでの受注販売も実施する。オンラインギフトの場合、1個2,210円、2個3,300円(配送料込み)。12月上旬ごろに配送予定。

ローソン パペットスンスン メロンパンケーキギフト缶

◆「パペットスンスン ラスク(バター風味)6袋入」540円

ローソン パペットスンスン ラスク(バター風味)6袋入

〈ローソン先行販売のグッズも〉

ローソン店頭･@Loppi･HMV&BOOKS online限定で「パペットスンスン」のオリジナル商品を発売する。@Loppi･HMV&BOOKS onlineでは、8月12日10時〜9月16日23時30分までの間、予約受付も実施する。いずれも税込価格、数量限定。

◆「ゆらゆらアクリルスタンド(全8種)」各880円

ブラインド形式での販売。

ローソン×パペットスンスン ゆらゆらアクリルスタンド

◆「エコバッグ(ミルク)」1,430円

ローソン×パペットスンスン エコバッグ(ミルク)

◆「ステッカーセット(全4種/12柄)」各880円

ローソン×パペットスンスン ステッカーセット

また、@Loppi･HMV&BOOKS online限定で「パペットスンスン」オリジナルグッズの予約販売を実施する。予約期間は8月12日10時〜9月16日23時30分まで。いずれも税込価格。

◆「ブランケット(全4種)」各5,500円

ローソン×パペットスンスン ブランケット

◆「エコバッグ(全5種/うち予約販売オリジナルデザイン全4種)」各1,430円

ローソン×パペットスンスン エコバッグ

◆「スマホスタンド(全4種)」各1,980円

ローソン×パペットスンスン スマホスタンド

◆「ミルク缶ボトル」3,300円

ローソン×パペットスンスン ミルク缶ボトル

◆「フェイクフラワー」3,300円

ローソン×パペットスンスン フェイクフラワー

〈店内放送にもスンスンが登場〉

キャンペーン実施に合わせて、8月7日〜8月18日までの間、ローソンの店内放送『ローソンCSほっとステーション』に、スンスン、ノンノン、ゾンゾンが登場する。

パペットスンスン

■キャンペーンサイト

【コピーライト表記】

©PUPPETSUNSUN/PS committee