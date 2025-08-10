¥¤¥Á¥í¡¼»á¡¡´¶Æ°¤ÈÇú¾Ð¤Î13Ê¬´Ö±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¡µÝ»ÒÉ×¿Í¤Ë¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤«¤é¡¢¥¢¥¸¥¢½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊÆ¹ñÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê51¡Ë¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼ÅÂÆ²Æþ¤ê¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¡×¤ò³«ºÅ¡£2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ51¤Î±Êµ×·çÈÖ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥ºÀïÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡£Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ê»æ¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤ÏµÝ»ÒÉ×¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÈÆ±¤¸¡Ö51¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¡¢¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¡¼»á¡¢¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¤é¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ÐÀÊ¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ËÂ³¤¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎÌ¾¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µå¾ì¤Ë¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂçÀ¼±ç¤¬±²´¬¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÏÂç´¿À¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢Ãæ·ø¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡£°ìÎé¤¹¤ë¤È¥Þ¥¦¥ó¥ÉÊý¸þ¤Ø¤ÈÊâ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡¢»þÀÞ¡¢À¼±ç¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤â¸«¤»¤¿¡£Ä¹Ç¯¡¢¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿µÝ»ÒÉ×¿Í¤È¥Ï¥°¡£ÀÊ¤ËÃå¤¡¢¼çÀÊ¼Ô¤«¤é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤ËÂ³¤¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Âç´Ñ½°¤Ë¡ÖWhat's up Seattle?¡×¡Ê¸µµ¤¤«¤¤¡©¥·¥¢¥È¥ë¡Ë¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç´¿À¼¡£¡ÖËÜÆü¡¢ºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2½µ´Ö¤Ç2ÅÙ¤Î±Ñ¸ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡©¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âº¤Æñ¤ÊÄ©Àï¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ë¤È¡¢Çú¾Ð¤âÊ¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç´Ñ½°¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤ÊÃÈ¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÝ»ÒÉ×¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÊ¤ÎÍ³Èþ»Ò¤Ø¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤è¡×
¡¡º£·î27Æü¤ÎÊÆÅÂÆ²Æþ¤êÉ½¾´¼°Åµ¤Ç¡Ö°úÂà¸å¡¢µÝ»Ò¤È»ä¤Ï¥Ç¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«Î®¤Ë¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤¬¤¯¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤ò¤³¤Î½Ö´Ö¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¤â·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤È¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ìÈÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÝ»ÒÉ×¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢°ìÎÝÂ¦¤Î¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£