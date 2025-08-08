【速報】意識不明だった作業員2人が死亡 エレベーターの巻き上げ機が落下 業務上過失致死の疑いも視野に捜査 福岡
8日午後、福岡市中央区のビルで、つり上げて移動中だった重さ900キロのエレベーター巻き上げ機が落下し、作業員2人が意識不明となっていた事故で、2人の死亡が確認されました。
警察は、業務上過失致死の疑いも視野に捜査しています。
8日午後1時半ごろ、福岡市中央区渡辺通のビルで「エレベーターの部品に下敷きになった、負傷者2人」と消防に通報がありました。
事故が起きたのは、9階から屋上に向かう非常階段です。装置を使って巻き上げ機をつり上げて移動させていたところ、装置や足場のバランスが崩れ、巻き上げ機が落下したということです。
落下した巻き上げ機は高さ72センチ、幅76センチ、奥行き28センチで、重さはおよそ900キロでした。
作業員4人のうち、ケガをしたのはともに50代の男性2人です。このうち、1人は巻き上げ機の下敷きになり、1人は階段から転落したことも分かりました。2人は市内の病院に搬送され、意識不明の重体となっていました。
現場はエレベーター内ではなく、ビル9階の非常階段です。
ビルは9階建てで、最上階の9階まではエレベーターを使った模様だということです。
現場には、作業員4人がいて、巻き上げ機を「機械室」に設置するため、9階から屋上につながる非常階段で、機械で巻き上げ機を吊して作業をしていたところ、何らかの原因で落下したとみられています。
下にいた2人が巻き込まれたということです。