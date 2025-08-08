【8月のムーンアクション】8月16日は下弦の月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■8月のムーンアクションは？

ネイティブアメリカンは、8月の満月のことをチョウザメの豊漁にちなんでSturgeon Moon（チョウザメ月）と呼んでいました。ギリシャ神話の月の女神はアルテミスが有名ですが、実は3人の月の女神がいます。アルテミスは乙女、成熟した女性がセレネ、欠けていく月が老女であるヘカテ。

アルテミスはもともとは狩猟の女神でした。ヘカテは番犬ケルベロスを従えた地獄の女神とも呼ばれ、呪いや魔力を司っていました。魔力が集まるとされる三叉路や十字路の守り神でもありました。人々はヘカテの力を恐れて満月の晩には十字路や三叉路にお供え物を欠かさなかったといわれています。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■8月11日〜20日

11日（月齢17.3）……違うと思ったらはっきり自己主張を。いわなきゃわからない。

12日（月齢18.3）……今日は少しペースダウンを。休養日に充てるのも賛成。

13日（月齢19.3）……小さなミスを気にしていると大きなミスになる日。気にしないこと！

14日（月齢20.3）……おいしいものを食べるとストレス解消に。ただし、肥満に注意。

15日（月齢21.3）……海やプールに出かけるとラッキーな日。水着を新調してみては？

16日（月齢22.3・下弦）……笑う門には福来る。心の底から笑いましょう！

17日（月齢23.3）……ピュアな心が人を感動させます。第一印象で決めないこと。

18日（月齢24.3）……5分前行動を心がけて。遅刻は信用ダウンの元。

19日（月齢25.3）……金運ラッキー。ほしいものは手に入れて正解。

20日（月齢26.3）……楽しいことがありそう。心から楽しんで。

8月1日はラマスの日。ラマスとはパンの祭りのこと。その年初めて収穫した小麦粉でパンを作り、神様に捧げる収穫感謝祭なのです。

毎日何気なく食べているパンですが、実はこれも魔法の力を秘めた神聖な食べ物。力と恵みのシンボルなのです。パンを食べると悪霊から身を守る力が備わると考えられてきました。この日はパンを思う存分食べることをオススメします。

（小泉茉莉花）※画像出典／shutterstock

▼小泉茉莉花 公式占いサイト『愛と運命の月占術』

月の満ち欠けは、あなたの運命も、彼の本心も告げています。