ポケモン×漆器の新作！山田平安堂の「干支小椀＆汁椀」

ポケモンの世界観が、日本の伝統工芸と出会いました。1919年創業の老舗漆器専門店「山田平安堂」が手がける、「ポケモン 干支小椀」「ポケモン 汁椀」に新作が登場！蒔絵職人が一つひとつ手描きで仕上げた、あたたかみあふれる逸品です。お子さまの食育はもちろん、大切な贈り物にもぴったりのシリーズをご紹介します。

蒔絵で描く♡可愛いポケモンの世界

価格：17,600円（税込）

漆器にポケモンを描くのは、その道数十年の職人たち。一つずつ蒔絵で仕上げられた手仕事は、繊細で優しい表情に。

「ポケモン 干支小椀」は、既存のピカチュウ・カイリュー・アーボに加え、新たにアチャモが仲間入り。高台設計で安定感があり、お子さまのはじめての食器としてもおすすめです。

絵柄：ピカチュウ／アーボ／カイリュー／アチャモ

カラー：黒／朱

付属品：天然木・漆塗りのBabyスプーン付き

※名入れオプションあり（蒔絵／6文字まで）

【FLASHコラボ】宮崎あみさ、3年ぶり水着グラビアで夏の魅力全開♡

新登場！ピカチュウの「汁椀」が登場

価格：24,200円（税込）

多くのリクエストに応え、新たに「ポケモン 汁椀」が登場しました。

ピカチュウの蒔絵が可愛らしく、毎日の食卓をほっこり彩ってくれます。天然木の器は熱が伝わりにくいため、小さなお子さまにも安心。日々の味噌汁タイムが、特別な時間に変わりますよ♪

絵柄：ピカチュウ

カラー：黒／朱

※名入れオプションあり（蒔絵／6文字まで）

親子の食卓に、ぬくもりの漆器を

漆器の製造工程はすべて手作業。天然木を削る「木地挽き」から、丁寧に塗り・乾燥を繰り返す「塗り」、金粉で絵柄を仕上げる「蒔絵」まで、一つひとつに職人の技が宿ります。

ぬくもりのある器は、お子さまの離乳食スタートや、新しい食材に挑戦する時期にぴったり。親子の会話が自然と弾む、心温まるひとときを演出します。

伝統と遊び心が出会う、特別なうつわ

ポケモンと一緒に育った世代が、今度は親として子どもと迎える「うつわ」の時間。

山田平安堂の漆器は、時代を超えて愛され続けるポケモンの世界観と、日本の伝統工芸の技術が融合した、他にはない逸品です。日常を少しだけ特別にしてくれる器を、ぜひ食卓に迎えてみてくださいね♡