¡¡£·Æü¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ£±£µ¡ó¡×¤Ç¹ç°Õ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ò½ä¤ê¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÆÍÁ³¡¢¡Ö°ìÎ§£±£µ¡ó¾å¾è¤»¡×¤È¼è¤ì¤ëÆâÍÆ¤ò´±Êó¤ËµºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüÊÆ¤ÇÇ§¼±¤Î¥º¥ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¸ò¾Ä½Ñ¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿©¤¤°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤«ÉÔÌÀ¤Ç¡¢»Ê²ñ¤Î·Ã½Ó¾´¤Ï¡Ö¹ç°ÕÊ¸½ñºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î²ÃÃ«·¾°ì»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤äµÕ¤Ç¤¹¡£ºî¤ó¤Ê¤¯¤ÆÀµ²ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇÂç£µ£µ£°£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£¸£°Ãû±ß¡Ë¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¡×¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²ÃÃ«»á¤Ï¡Ö£¸£°ÃûÊ§¤¦¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø²¶¤Ï´ØÀÇ²¼¤²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡¢¤Ç¡¢£¸£°Ãû¤ÏÊ§¤¨¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ºî¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤³¤ì¤Ï¡£¤É¤¦¤»¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¸ò¾Ä½Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÆüËÜ¤â¡Ë£¸£°ÃûÊ§¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À·ÀÌó½ñ½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤¢Ê§¤ï¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤«¤ÇÉ¬¤ºÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÆ°ÍÉ¤»¤º¤Ë¡£¸þ¤³¤¦¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¤³¤ì¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì½Ð¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤Ã¤Æ¡¢±ä¡¹·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¡ÖÁêÅö»öÌ³Êý¤ÏµÍ¤á¤ÆÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë´±Î½Æ±»Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£