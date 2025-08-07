¼¯ÅçDF¾®ÀîÎÊÌé¤¬¡ÈÅ¨¡É¤È¤·¤ÆÌ£¥¹¥¿¤Ø¡ÖÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×10Æü¤Ë¸ÅÁãFCÅìµþ¤È½éÂÐÀï
¡¡¼¯Åç¤Ï10Æü¡¢¥ê¡¼¥°ºÆ³«½éÀï¤ÇFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£6·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿DF¾®ÀîÎÊÌé¡Ê28¡Ë¤Ï¸ÅÁã¤È¤Î½éÂÐÀï¡£22Ç¯²Æ¤Þ¤Ç7Ç¯È¾ºßÀÒ¤·¤¿FCÅìµþ¤ÎËÜµòÃÏ¡¦Ì£¥¹¥¿¤ËÅ¨¤È¤·¤Æ¾è¤ê¹þ¤à¡£
¡¡¡ÖÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê»×¤¤¤È¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¡£²¤½£°ÜÀÒ¸å¤â»î¹ç¤Ï¾ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£¥Ï¥Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ê¼¯Åç¤Ë¡Ë¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¹ç¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤âÂ¿¤¯ºßÀÒ¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤â¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¿¹½ÅÁª¼ê¡¢ÅìÁª¼ê¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼¼²°Áª¼ê¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤ÏÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¸ß¤¤¤Ë¿¿·õ¾¡Éé¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤·¤¿¡£
¡¡Å·¹ÄÇÕ4²óÀï¡¦Ê¡²¬Àï¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿7Æü¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤È·Ú¤¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿¡£Á°Ìë¤ÏÍë¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ¤ò·Ð¤Æ±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®Àî¤¬CK¤«¤éFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤Î·è¾¡ÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£¡Ö120Ê¬Àï¤Ã¤¿¸å¤ËÉé¤±¤ë¤Î¤È¾¡¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤âÈèÏ«ÌÌ¤Ç¤â°ã¤¦¡£¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤¿Àª¤¤¤¬¤Ä¤¯¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¡£