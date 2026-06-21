２０日、海南省東方市の水上スポーツイベントで、熱戦を繰り広げるドラゴンボート。（東方＝新華社配信）【新華社東方6月21日】中国の伝統節句、端午節（旧暦5月5日）3連休中日の20日、海南省東方市で水上スポーツのイベントが開かれた。ドラゴンボートレースに16チーム、パドルボードレースに105組が参加。競技性と大衆性を兼ね備えたイベントに会場の雰囲気は盛り上がった。（記者/陳子薇）２０日、海南省東方市の水上スポーツ