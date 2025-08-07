スミス夫妻が設立した「キャッチング・ホープ・ファウンデーション」

【MLB】カージナルス 5ー3 ドジャース（日本時間7日・ロサンゼルス）

“集合写真”にまさかの不在だった。ドジャースは6日（日本時間7日）、本拠地で行われたカージナルス戦に敗戦。先発した大谷翔平投手は4回1失点8奪三振の好投を見せ、打っても39号2ランを放った。球団公式SNSでは、試合後に行われたイベントの様子を公開。「ショウヘイはどこ？」と大谷の“行方”にファンも注目している。

ナインが集まったのは、2021年にスミス夫妻が設立した「キャッチング・ホープ・ファウンデーション」のイベントだった。ムーキー・ベッツ内野手やフレディ・フリーマン内野手、デーブ・ロバーツ監督らが私服姿で集まり、パーティを楽しんだようだ。このチャリティは、経済的に恵まれない子どもたちを対象に、リーダーシップを育み自立支援を目的にしている。

ドジャース公式SNSは、イベントの様子を投稿しながら、最初の1枚に参加者による集合写真を載せた。しかし、大谷や山本由伸投手、佐々木朗希投手の日本人メンバーのほか、クレイトン・カーショー投手やアンディ・パヘス外野手らは確認できなかった。

投打の主力選手が複数名いなかったものの、日米ファンがやはり気になるのは、この日大活躍した大谷だった。「オオタニはどこ？」「翔平さんがいらっしゃらない」「ショウヘイはどこ？」「ショウヘイはいないのね……残念」「シーズン中の大谷さんは10時間寝て体力回復するのも仕事だから」とまさかの“不在”にSNS上で嘆きの声があがっていた。（Full-Count編集部）