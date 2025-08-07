フォロワー100万人超の人気TikToker・ゆりにゃさんが、2025年8月7日にインスタグラムのストーリーズを更新。「10歳児レベル」まで落ちてしまったという体重を公開した。

「今は少しずつ食べられるようになってきた」

ゆりにゃさんは身長162センチ、体重39キロと公表している。

ゆりにゃさんをめぐっては、プロデュースする女性アイドルグループ「Pretty Chuu（プリチュー）」元メンバーの天宮しゅなさんと、元運営スタッフで元恋人の齊藤太一氏との間に性的トラブルがあったとして騒ぎに。8月2日、グループ公式Xで、天宮さんのグループ脱退と齋藤氏の運営離脱が発表された。

そうした中、ゆりにゃさんとプリチューは、8月6日にファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER」（関コレ）に出演した。

ゆりにゃさんは翌7日、ストーリーズで、37.0キロと表示された体重計の写真を公開。こうつづった。

「今回の騒動（ストレス）と関コレ（プレッシャー）のダブルパンチで10歳児レベルまで体重落ちてた。本来なら即入院レベルですが、今は少しずつ食べられるようになってきたのでここから健康体に戻していきます。心の傷は体に現れるんだなって...」