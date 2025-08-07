スパイシーでパンチのある辛さ！ローソン「激辛！冷しペヤング」

ローソンは、2025年8月12日(火)から、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：599円

販売店舗：関東地区(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県)のローソン店舗(約4,600店：2025年6月末時点)

関東地区(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県)のローソン店舗(約4,600店：2025年6月末時点)では、『からあげクン 月島もんじゃ海鮮味』のほか、群馬発祥のカップ焼きそば「ペヤング」とコラボした激辛の麺やおにぎり、信州八ヶ岳産牛乳を使用したシュークリームなど計8品が楽しめます☆

今回は、ローソン「激辛！冷しペヤング」を紹介！

ローソン「激辛！冷しペヤング」は群馬県発祥のカップ焼きそば「ペヤング」の中でも激辛愛好家のファンが多い「激辛ペヤング」とコラボした夏にぴったりの冷し麺です。

「ペヤング激辛ソース」を使用し、スパイシーでパンチのある辛さに仕立てられています。

ザクザクとした食感の揚げ麺を加え、味にアクセントも☆

