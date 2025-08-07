「8月7日」。今日は何の日でしょう？答えは「立秋（二十四節気）」！8月と言えば、1年の中で最も平均気温が高い月ですが、季節を表す目安となる「二十四節気」の上では秋の訪れを知らせる日になります。暑いのに暦上では「秋」になる理由を季節の風物詩とともにご紹介します。

二十四節気とは？暑くても秋になる理由

2025年8月7日は、「二十四節気」の「立秋」の日。暦の上では秋が始まる日とされています。

そもそも「二十四節気」とは、紀元前の中国で生まれた季節を表す指標です。1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれを「節」と「中」の6つに分けます。「立秋」は秋の「7月節」にあたり、「7月中」は「処暑（しょしょ）」と呼ばれます。このように「節」と「中」が交互にあり、それぞれに二十四節気名がつけられ、現代でも季節を表す言葉として用いられています。

二十四節気の日付の決め方は、時代によって様々あったようですが、現代では地上から見た太陽の動きをもとにしています。1年の太陽の通り道（360度）を24等分した15度ごとに決められ、その位置によって二十四節気名を当てはめています。

今日は、暦の上では「秋」となり、本来なら涼しい風が立ち秋の気配を感じる頃とされていますが、実際にはまだまだ暑い毎日が続く季節です。

では、なぜズレが生じるのでしょうか？

これは、二十四節気の起源当時の中国よりも日本の気候の方が半月〜1カ月程度遅かったため、季節を表す言葉と実際に感じる季節に差が出てしまったのです。

日本特有の四季の「風物詩」

日本では春夏秋冬の四季があり、昔から日本人は季節に合わせた「風物詩」をさまざまな形で楽しんできました。

例えば食べ物。「旬のものを食すると健康に過ごすことができる」として、夏には身体を冷やす食べ物を、冬には身体を温める食べ物を食するなど、風習や知恵とともに生活に根付いてきました。

立秋の頃に旬を迎える食材は「桃」「無花果（イチジク）」「なす」「ズッキーニ」などです。確かにこの季節にいただく「桃」は瑞々しくておいしいですね。

夏に旬を迎える桃（Photo by Adobe Stock）

また古くから日本人は、日本の美しい四季を「俳句」に詠んで楽しんできました。正岡子規の『秋立つやほろりと落ちし蝉の殻（立秋だなぁ。ほろりと木からセミの抜け殻が落ちていったよ）』や、高浜虚子の『怪談はゆうべでしまひ秋の立つ（怪談は夏の間に行うものだから昨夜でおしまい。今日は立秋の日だ）』は「秋立つ」という季語を使った「立秋」の句です。

ちなみに「暑中見舞い」は立秋を境に「残暑見舞い」に切り替わりますのでご注意を！

立秋以降秋に向かって、セミをはじめたくさんの虫が鳴き始めます。実は虫の鳴く声を「虫の声」や「虫の歌」と認識して楽しむ感覚を持っているのは日本人だけで、欧米人にはただのうるさい雑音にしか聞こえないんだそう。

セミの声も、夏の風物詩のひとつ（Photo by Adobe Stock）

ということで、今年はぜひ立秋を意識して、日本人としての情緒を粋に楽しんでみてはいかがでしょうか？