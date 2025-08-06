4打数2安打でメジャー通算1000安打へ残り1本

【MLB】ドジャース 12ー6 カージナルス（日本時間6日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、本拠地でのカージナルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。4打数2安打1盗塁、3得点の活躍で勝利に貢献した。打って走っての活躍の裏で、ファンが注目したのはユニホームだった。

初回先頭の第1打席、4球目の直球を捉えて右中間に二塁打をマークした。第2〜3打席は凡退したが、7回の第4打席は四球で出塁後にすかさず盗塁に成功。8回には内野安打を放ち、今季32度目のマルチ安打となった。フィールドを縦横無尽に駆け回り、計3度もホームに生還した。

NHK-BSなどの試合中継では大谷の一挙手一投足が映し出されており、よく見ると、ユニホームは土がつき、左の膝とお尻付近は破けている。MLBは昨シーズンからユニホームの素材を刷新したものの、スライディングなどをした際にすぐ破けることが問題視されていた、大谷も何度も破れていたが、今シーズンから素材を変えたことで改善傾向にはあった

それでも、この日にまたユニホームがズタボロになると、「生地薄すぎてスライディングするとすぐ破れる」「大谷さんユニホームボロボロなんですけどw」「大谷さん、ユニビリビリ」「ほんとどうなってるの笑」「大谷さんズボン破けてる」などとファンも驚いていた。（Full-Count編集部）