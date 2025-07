【COTSUBU for ASMR 3D Blue Archive Edition -HINA Ver.-】 受注期間:7月19日~8月4日17時 商品発送:12月下旬 予定 価格:9,380円

viviONは、イヤホン「COTSUBU for ASMR 3D Blue Archive Edition -HINA Ver.-」を発売する。価格は9,380円。7月19日から8月4日17時まで「viviON BLUE」において受注販売が行われる。商品の発送は12月下旬の予定。

「COTSUBU for ASMR Blue Archive Edition」は、Yostarが手掛ける「ブルーアーカイブ」のASMR作品を鑑賞するのにぴったりなワイヤレスイヤホン・シリーズ。イヤホンの製造は、finalが担当している。

「-HINA Ver.-」は、2024年に受注販売された「COTSUBU for ASMR Blue Archive Edition -YUUKA Ver.-」に続く商品。シリーズ第2弾のプロダクトとして、finalの展開する「ag」ブランドの「COTSUBU for ASMR 3D」をベースに、「ヒナ」をモチーフキャラクターに据えている。

あわせて、「-YUUKA Ver.-」の再販や、SNSキャンペーンも行なわれる。

「COTSUBU for ASMR 3D Blue Archive Edition -HINA Ver.-」

ヒナをイメージしたやわらかく落ち着いたくすみカラーに、彼女が所属するゲヘナ学園のマークをプリント。また、このイヤホンのために録音したヒナのボイスが搭載されている。

「ブルーアーカイブ」作中にそのまま登場しても違和感がなく、日常使いもしやすいデザイン

パッケージイラスト

パッケージイラストはイコモチ氏 による描きおろし。商品箱には光沢のある特殊印刷を採用している。同じイラストを用いたクリアファイル、アクリルプレートもあわせて展開される。

搭載機能

新録ガイダンスボイスを搭載

ヒナ(CV:広橋涼さん)による新録ガイダンスボイスを16種類搭載。

シークレットボイスモード

両側のイヤホンをタッチし続けると、ガイダンスボイスとは別の「シークレットボイスモード」が発動。こちらも新たに録音した6種類のシークレットボイスからランダムでメッセージが流れる。

ASMRモード搭載

イヤホン本体を5回タップするとタッチ操作が無効となり、バッテリー減少時のシステム音や電源オフ時のガイダンス音声が流れないモードに切り替わる。

ASMRコンテンツに特化した専用音質

ASMR専用の音質設計により、演者の声や息づかい、コンテンツに含まれているサウンドの距離感や実在感を明瞭に感じることができる。さらに完全ワイヤレス化することにより、ケーブルの煩わしさから解放され、コンテンツへのより深い没入感を体感することが可能だ。

長時間の使用を考慮した快適な装着感

イヤホン本体は片側約3.5gのシリーズ最小最軽量設計を採用。また、「アジャストフィット機構」で、本体をわずかに回転させることで様々な耳穴のかたちにフィットする。

先端のイヤーピースは「TYPE E 完全ワイヤレス専用仕様」を3サイズ同梱。SSサイズのイヤーピースから同梱されている。

その他の特長

・「オートペアリング機能」搭載

・「片耳モード」を搭載

・「カチッとマグネット設計」を採用

・ IPX4 の生活防水対応

・指紋が目立たない粉雪塗装仕上げ

・高性能MEMSマイク搭載で快適な通話性能

スペック

・通信方式:BluetoothR 5.2

・連続音楽再生時間:イヤホン本体 最大5時間、ケース込み 最大20時間

・充電時間:イヤホン本体 約1.5時間、ケース 約2時間

・防水性能:IPX4

※本製品は、final社の「ag」ブランド「COTSUBU for ASMR 3D」を基にした完全限定品です。

販売ラインナップ

「COTSUBU for ASMR 3D Blue Archive Edition -HINA Ver.-」単体や、クリアファイルとのセット商品のほか、アクリルプレートも登場。

いずれも二次元グッズのバラエティーストア「viviON BLUE」において予約販売される。受注期間は8月4日17時まで。商品の発送は12月下旬を予定している。

□特設ページ

「COTSUBU for ASMR 3D Blue Archive Edition -HINA Ver.-」

価格:9,380円

「COTSUBU for ASMR 3D Blue Archive Edition -HINA Ver.- (クリアファイル付き)」

価格:9,980円

「ヒナ アクリルプレート(COTSUBU for ASMR 3D Blue Archive Edition)」

価格:1,320円

ヒナ役 広橋涼さんによるコメントが到着

イヤホンに搭載する音声の収録にあわせて行なわれた、広橋さんへのスペシャルインタビューも7月26日12時にviviON BLUE内で公開される予定。

【広橋涼さんのコメント】

私の中でのヒナは、クールですごく強い、かっこいい面もありつつ、ちっちゃい羊みたいにふわふわもこ。

先生に対して話しかけるときは、まさにヒナ――親鳥に対する雛みたい。

信頼している人に対しては「へにょっ」「へちょっ」としてるイメージです。

そのギャップがすごく愛おしい。魅力だなと感じています。

普段は、けだるげっていうか、少しゆったりなところもあるけど……今回のイヤホン用のボイスはちょっとだけハキハキ話しています。

システム用のボイスだから、きちんとこうですよ、こうですよってお伝えしなきゃと、意識して演じました。

シークレットボイスもいろんなバリエーションを録音したので、全部先生に届くといいなと思っています。

こんなに先生の近くに、お耳の近くにいられる機会ってなかなかないので、ヒナとの1対1の時間をリラックスして過ごしてもらえたらいいなと思っています。

ぜひヒナとともに素敵な音声や音楽を楽しんでください。

第1弾「COTSUBU for ASMR Blue Archive Edition -YUUKA Ver.-」限定復刻

「-YUUKA Ver.-」が限定復刻される。初回販売時と同様に、セット商品やグッズも受注販売される。

【価格】

・「COTSUBU for ASMR Blue Archive Edition -YUUKA Ver.-」 8,500円

・「COTSUBU for ASMR Blue Archive Edition -YUUKA Ver.-(クリアファイル付き)」9,100円

・「ユウカ アクリルプレート(COTSUBU for ASMR Blue Archive Edition)」1,320円

□特設ページ

受注期間:7月19日(土)~8月4日(月)17時

商品発送:12月下旬予定

※このイヤホンは「COTSUBU for ASMR mk2」を基にしており、第2弾「COTSUBU for ASMR 3D Blue Archive Edition -HINA Ver.-」とは仕様が異なります。

※再製造・販売を行なうにあたり、原材料費の高騰を受けて誠に恐縮ながら初回販売時から販売価格を改定いたしました。製品は初回発売時と同性能です。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

2つのSNSキャンペーンを開催

イヤホン第2弾の発売決定を記念して、2つのキャンペーンが開催される。「viviON BLUE」の公式SNSアカウントをフォローし、対象のキャンペーンポストをリポストすると、抽選でプレゼントが当たる。

□「viviON BLUE」公式X

□「viviON BLUE」公式Instagram

開催期間&プレゼント

キャンペーンその1

7月19日(土)22時30分~7月25日(金)23時59分

公式X:「COTSUBU for ASMR 3D Blue Archive Edition -HINA Ver.-」と「ヒナアクリルプレート」をセットにして抽選で3名

キャンペーンその2

7月26日(土)10時~8月1日(金)23時59分

公式X:ヒナ役 広橋涼さんのサイン入りA2 ポスター(非売品)を抽選で3名

公式Instagram:ヒナ役 広橋涼さんのサイン入りA2ポスター(非売品)を抽選で1名

(C)NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.