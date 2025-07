PEANUTS 75周年特別アート「Happiness is Connecting through Art 幸せはアートでつながること」

1950年に7つの新聞でデビューを飾った「PEANUTS」(ピーナッツ)が、今年ついに75周年を迎えた。この記念すべき年を祝うため、チャールズ・M・シュルツ氏の作品のルーツである新聞連載にインスピレーションを受けた特別アート「Happiness is Connecting through Art 幸せはアートでつながること」が作成された。

銀座三越商品ラインナップ一部

阪急うめだ本店商品ラインナップ一部

■銀座三越と阪急うめだで楽しめる“新聞アート”グッズ今回の特別アートは、レトロな新聞のレイアウトを再現しながらも、現代的なセンスでアップデートされており、まさに「懐かしさと新しさを併せ持つ」仕上がりに。本アートを使用したオリジナルグッズが、通常は独立して開催される人気イベント「SNOOPY in 銀座2025」と「うめだスヌーピーフェスティバル2025」の両会場で販売される。アートの世界観は共通でありながら、商品ラインナップや取り扱いアイテムは各会場ならではの魅力が詰まっているのがポイントだ。銀座三越では、スヌーピーと仲間たちの夢や願いをモチーフにした新聞アートグッズが登場。スポーツで活躍したい、いろいろな職業について活躍したい……そんなキャラクターたちの憧れの姿が描かれたアイテムが展開される。一方、阪急うめだ本店では、お花やフルーツと新聞アートが融合した、ハピネスあふれるグッズが登場する。■2つのイベント開催情報をチェック■「スヌーピー in 銀座 2025」27回目を迎える今年は「DRAW TOMORROW 夢を描こう。」をテーマに、銀座三越の新館7階催物会場および本館・新館の各階で開催される。約35ブランドコラボ、約130アイテムという過去最大級の規模で展開するため、見どころも盛りだくさんだ。開催期間:2025年7月16日(水)〜7月28日(月) ※最終日は18時終了オンライン販売:2025年7月1日12時〜7月31日(木)10時注意点:初日は混雑が予想されるため入場整理券が必須■「うめだスヌーピーフェスティバル2025」阪急うめだ本店の9階催場・祝祭広場および各階、阪急メンズ大阪で開催。花・フルーツをモチーフにしたスヌーピーと仲間たちのオリジナルデザインで、関西の夏を彩る華やかなイベントとなりそう。約80ブランドからの阪急限定グッズが登場するのも見逃せない。開催期間:2025年8月13日(水)〜8月26日(火)※9階催場・祝祭広場は2025年8月25日(月)までオンライン販売:2025年8月5日(火)19時から開始■PEANUTS Friends Club会員ならうれしい特典も!PEANUTS公式ファンクラブ「PEANUTS Friends Club」の会員なら、「SNOOPY in 銀座 2025」新館7階催物会場で2200円以上購入すると、「PFC TIMES 号外 SNOOPY IN GINZA 2025 EDITION」がもらえる特典も用意されている。この会報誌にも今回の75周年特別アートが使用されており、先着1000名限定の貴重なアイテムとなる。新聞連載からスタートしたPEANUTSの75周年を記念した特別アートグッズ。東西2つの人気イベントで楽しめる貴重な機会を、ぜひお見逃しなく!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC