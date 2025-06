老化細胞を選択的に除去するセノリティクス素材！日本医療製薬「SENOX25(TM)」

日本医療製薬は、老化細胞を選択的に除去するセノリティクス素材として、新規物質「SENOX25(TM)(学名:Pleurotus citrinopileatus)」を発見し、2024年12月に特許出願し、現在特許出願中です。

今回、この新規物質「SENOX25(TM)」に関する情報を公開しましたので、発表。

この¥研究では、老化関連疾患に関わるGLS-1遺伝子の発現を濃度依存的に抑制する作用が、SENOX25(TM)において確認されており、今後の抗老化・健康寿命延伸素材としての活用が期待されています。

高齢化が進む現代社会において、加齢とともに蓄積する老化細胞は、神経変性、視力低下、悪性腫瘍など様々な疾患のリスク因子とされています。

SENOX25(TM)は、ヒト細胞を用いた遺伝子レベルの研究により、老化細胞に選択的に作用する可能性が示されました。

この素材は古くから食経験のある安全なキノコ由来成分であり、医薬品に頼ることなく「食べることで健康を守る」という“医食同源”の考えを体現するものです。

現在、日本人の平均寿命と健康寿命の間には約10年の差があります。

同社では、この差を縮めるための研究に注力しており、SENOX25(TM)を配合した健康補助食品の開発も進行中です。

■研究結果について

*GLS-1遺伝子の発現を抑制する作用

老化細胞は、生きながらえることにより生体に不具合な様々な物質を排出します。

GLS1は、グルタミンをグルタミン酸へと変換すると、エネルギー代謝に重要な代謝産物とともにアンモニアを産生することは古くから知られていました。

老化細胞は、細胞内pHの低下に伴い、GLS1の量を増加することで過剰なアンモニアを生成し、細胞内pHの恒常性を調節することで生存を維持できることがわかっています。

これが、老化細胞が生きながらえようとする機序です。

*GLS-1遺伝子発現解析結果

SENOX25(TM)にGLS-1遺伝子発現を濃度依存的に抑制する効果が認められました。

このことにより、老化細胞(ゾンビ細胞)が無駄に生きながらえ、生体に悪い影響を及ぼすことを防止する効果があることが示唆されました。

SENOX25(TM)と試験データ

