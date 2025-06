Windowsで予期しない不具合によって自動で再起動する時に表示される青いエラーメッセージ画面は「 死のブルースクリーン (BSOD)」と呼ばれています。Microsoftは、システムの回復とセキュリティをWindowsプラットフォーム自体に組み込むための取り組み「Windows Resiliency Initiative(WRI)」で、BSODを廃止して黒く簡素な画面に切り替えることを明らかにしました。

The Windows Resiliency Initiative: Building resilience for a future-ready enterprise | Windows Experience Bloghttps://blogs.windows.com/windowsexperience/2025/06/26/the-windows-resiliency-initiative-building-resilience-for-a-future-ready-enterprise/Windows is getting rid of the Blue Screen of Death after 40 years | The Vergehttps://www.theverge.com/news/692648/microsoft-bsod-black-screen-of-death-color-change-officialWindows killed the Blue Screen of Death | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/06/26/windows-killed-the-blue-screen-of-death/WRIは、BitdefenderやCrowdStrike、ESET、SentinelOne、Trellix、TrendMicroなどのセキュリティ企業がMicrosoftと協業し、Windowsプラットフォームの回復とセキュリティをサポートする仕組みです。WRI自体は2024年11月に発表されており、今回は具体的な新機能の提供開始時期やパートナーシップについて報告されました。Microsoftが起動不能PCをリモートで復旧できる「Quick Machine Recovery」などを含む施策「Windows Resiliency Initiative」導入を発表 - GIGAZINEWRIでは、起動不能状態に陥ったPCをリモートで修復可能な新機能「Quick Machine Recovery」が搭載されることが発表されています。Microsoftは、「回復力のあるシステムに重要なのは、生産性を維持し、混乱を最小限に抑えられるかどうかです。しかし、予期せぬ再起動が発生すると遅延が発生し、事業継続性に影響を及ぼす可能性があります。そのため、予期せぬ再起動時のエクスペリエンスを合理化します」と述べています。この取り組みの一環として、Windows 11 バージョン24H2ではクラッシュダンプ収集機能の改善が行われたとのこと。これにより、予期せぬ再起動時のダウンタイムがほとんどのケースで約2秒に短縮されたとMicrosoftは報告しています。そして、このダウンタイムの短縮に合わせて、ユーザーインターフェースを簡素化すると発表。これまでブルースクリーンでさまざまな情報が表示されていたのが、今後は以下のように黒くシンプルな画面になります。画面中央には状況説明と処理の進捗(しんちょく)が、画面下部に停止コードと問題のあるシステムドライバーが表示されています。MicrosoftのエンタープライズおよびOSセキュリティ担当バイスプレジデントのデイビッド・ウェストン氏はIT系ニュースサイトのThe Vergeに対し、「これは明確化とより良い情報提供を目指した真の試みです。私たちとお客様が問題の核心を真に理解し、より迅速に解決できるようにするためのものです。具体的に何が問題なのか、Windowsとコンポーネントのどちらに問題があるのかについて、より明確な情報を提供することを目的としています」と述べています。Microsoftはこのブラックスクリーンについて、「2025年夏の後半からすべてのWindows 11バージョン24H2デバイスで利用可能になります」と告知しました。なお、ブルースクリーンの青い背景を黒にする試みは過去にも検討されていました。ただし、この時はUIが変更されておらず、その後にまたブルースクリーンに戻っています。Windows 11でブルースクリーンは「ブラックスクリーン」に変わる - GIGAZINE