¥È¥è¥¿¤Î¡ÖÏÂÀ½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×!? ÂçÇÓµ¤ÎÌ¡ÖV6¡×¡ß4WD¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¤Î¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª 299ÇÏÎÏ¤Î¡ÖGRMN SPORTS HYBRID Concept II¡×¤ËÇ®Ë¾¤ÎÀ¼¤â
¥È¥è¥¿¤Î¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼!?
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2011¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖGRMN¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥ó¥»¥×¥È2¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥È¥è¥¿¤Î¡ÖÏÂÀ½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê28Ëç¡Ë
¡¡GRMN¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥ó¥»¥×¥È2¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬³«È¯¤·¤¿¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡£
¡¡¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤è¤ë¼ÖÎ¾¤Î²óÆ¬À¤ÎÎÉ¤µ¡Ê¡á¼«ºß¤ËÁö¤ë³Ú¤·¤µ¡Ë¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ò¥â¡¼¥¿¡¼¶îÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë°ÂÄêÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢4WD¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4350mm¡ßÁ´Éý1890mm¡ßÁ´¹â1200mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2575mm¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È³ê¤é¤«¤Ê¥ê¥¢¥¨¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢·ÚÎÌ¤Ê¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢1500kg°Ê²¼¤òÌÜÉ¸¤Ë·ÚÎÌ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ËÅ¬¤·¤¿¥·¡¼¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥ì¡¼¥·¡¼¤Ê¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÁõÈ÷¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ°ºî¾õ¶·¤äÁö¹Ô¥â¡¼¥É¤Î¾ðÊó¤ò¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ê¥¢¤ò3.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤òÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÅëºÜ¡£¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÇºÇ¹â½ÐÎÏ299ÇÏÎÏ¤òÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤Ï»ÍÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊAWD¡Ë¤Ç¡¢Á°¸å¤Î¥È¥ë¥¯ÇÛÊ¬¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÀß·×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊGRMN¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥ó¥»¥×¥È2¤ËÂÐ¤·¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ªMR-S¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÇä¤ê½Ð¤»¤ÐÂç±ÑÃÇ¤«¤â¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿GRMN¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥ó¥»¥×¥È2¤ËÂÐ¤·¡¢»ÔÈÎ²½¤òË¾¤àÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÅ¸¤«¤éÌó14Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤â»ÔÈÎ²½¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëMR-S¤âÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎË¾¤ß¤âÇö¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£