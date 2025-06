【【あおぎり高校ASMR】シチュエーション&記念企画ボイス豪華まとめパック vol.1】 6月12日 発売 価格:3,300円

viviONは、同社が運営するVTuberグループ「あおぎり高校」の公式通販「あおぎり高校購買部」で期間限定販売を行なってきたメンバーの誕生日記念ボイス、周年記念ボイスデビュー、デビュー記念ボイスといったボイスコンテンツを復刻してまとめたパック商品を、6月12日より「DLsite」にて販売する。価格は3,300円。

今回の復刻は、「あおぎり高校」がブシロードのTCG「ヴァイスシュヴァルツ」へ参戦することを記念したもの。音声パックに収録している各ボイスコンテンツのジャケットイラストは「ヴァイスシュヴァルツ」のカードイラストとして採用されており、ボイスの内容がカード効果に関連しているものも多数存在する。

購入特典として、メンバー13名が新たに収録した、カード大会へ出場する“あなた”にむけた「勝った場合の褒めボイス」、「負けた場合の罵倒ボイス」が付属するほか、発売を記念して7月9日23時59分まで40%オフの1,980円で購入できるキャンペーンも実施される。

なお、「あおぎり高校」をモチーフとした「ヴァイスシュヴァルツ あおぎり高校」トライアルパックとブースターパックは6月13日に発売予定。

□DLsite「【あおぎり高校ASMR】シチュエーション&記念企画ボイス豪華まとめパック vol.1」のページ

ヴァイスシュヴァルツ パッケージ

ヴァイスシュヴァルツ Boxパッケージ

ヴァイスシュヴァルツ カードサンプル

(C) 2023 あおぎり高校 / viviON, inc.

(C) bushiroad All Rights Reserved.