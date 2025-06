セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は、2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『リロ&スティッチ』 ぬいぐるみVol.2の紹介をします☆

セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』 ぬいぐるみVol.2

登場時期:2025年6月6日より順次

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全4種(ディズニー スティッチ(アロハシャツ)、ディズニー スティッチ(腰みの)、スクランプ、ガントゥ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、『リロ・アンド・スティッチ』のぬいぐるみの第2弾が登場!

全長約11×9×15センチと飾りやすいサイズ感で、全4種類とラインナップも豊富です。

主人公「ディズニー スティッチ」はもちろん、「スクランプ」や「ガントゥ」のキュートなマスコットが楽しめます☆

ディズニー スティッチ(アロハシャツ)

アロハシャツを着た「ディズニー スティッチ」のぬいぐるみ。

ちょこんと座った姿がかわいらしく、クリーム色のアロハシャツがお似合いです☆

ディズニー スティッチ(腰みの)

耳が垂れている「ディズニー スティッチ」のぬいぐるみ。

腰みの姿もチャーミングで、今にも踊り出しそう!

スクランプ

「リロ」が作った人形「スクランプ」のぬいぐるみ。

ボタンで表現した目や、縫い目が特徴的な口元なども忠実に再現されています。

ガントゥ

巨大なエイリアン「ガントゥ」のぬいぐるみ。

大きな体と、つぶらな瞳のギャップがポイントです☆

4種類すべてコレクションすれば、物語の世界観を表現できそう。

セガプライズの『リロ&スティッチ』 ぬいぐるみVol.2は、2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します!

