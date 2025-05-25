ミランvsモンツァ スタメン発表
[5.24 セリエA第38節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
DF 33 D. Bartesaghi
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 79 ジョアン・フェリックス
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 ロレンツォ・トリアーニ
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 22 エメルソン
DF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
DF 28 マリック・ティアウ
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 38 ワレン・ボンド
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 フランチェスコ・カマルダ
FW 90 タミー・エイブラハム
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
João Carlos Viana Cunha Costa
[モンツァ]
先発
GK 21 セムエル・ピッツィニャッコ
DF 5 ルカ・カルディローラ
DF 13 ペドロ・ペレイラ
DF 44 アンドレア・カルボーニ
MF 7 ジャン・ダニエル・アクパ・アクプロ
MF 19 サムエレ・ビリンデッリ
MF 42 アレッサンドロ・ビアンコ
MF 77 ギオルゴス・キリアコプロス
FW 10 ジャンルカ・カプラーリ
FW 17 ケイタ・バルデ
FW 84 パトリック・チュリア
控え
GK 30 ステファノ・トゥラーティ
GK 69 アンドレア・マッツァ
DF 2 アルビト・ブロルソン
DF 3 ステファン・レコビッチ
DF 4 アルマンド・イッツォ
DF 22 ティアゴ・パラシオス
DF 52 ニコロ・ポスティグリオネ
MF 8 カツペル・ウルバンスキ
MF 11 ガエターノ・カストロビッリ
MF 12 ステファノ・センシ
MF 18 ケビン・ゼローリ
MF 57 レオナルド・コロンボ
FW 37 アンドレア・ペターニャ
FW 55 ケビン・マルチンス
FW 80 サムエレ・ビニャート
監督
アレッサンドロ ネスタ
※27:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
DF 33 D. Bartesaghi
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 79 ジョアン・フェリックス
FW 9 ルカ・ヨビッチ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 ロレンツォ・トリアーニ
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 22 エメルソン
DF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
DF 28 マリック・ティアウ
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 38 ワレン・ボンド
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 フランチェスコ・カマルダ
FW 90 タミー・エイブラハム
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
João Carlos Viana Cunha Costa
[モンツァ]
先発
GK 21 セムエル・ピッツィニャッコ
DF 5 ルカ・カルディローラ
DF 13 ペドロ・ペレイラ
DF 44 アンドレア・カルボーニ
MF 7 ジャン・ダニエル・アクパ・アクプロ
MF 19 サムエレ・ビリンデッリ
MF 42 アレッサンドロ・ビアンコ
MF 77 ギオルゴス・キリアコプロス
FW 10 ジャンルカ・カプラーリ
FW 17 ケイタ・バルデ
FW 84 パトリック・チュリア
控え
GK 30 ステファノ・トゥラーティ
GK 69 アンドレア・マッツァ
DF 2 アルビト・ブロルソン
DF 3 ステファン・レコビッチ
DF 4 アルマンド・イッツォ
DF 22 ティアゴ・パラシオス
DF 52 ニコロ・ポスティグリオネ
MF 8 カツペル・ウルバンスキ
MF 11 ガエターノ・カストロビッリ
MF 12 ステファノ・センシ
MF 18 ケビン・ゼローリ
MF 57 レオナルド・コロンボ
FW 37 アンドレア・ペターニャ
FW 55 ケビン・マルチンス
FW 80 サムエレ・ビニャート
監督
アレッサンドロ ネスタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります