¸µÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¤Î¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤¬¸ì¤ë¡¢¥²¥¤¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¤ÈYouTuber¤È¤·¤Æ¤ÎºÆ½ÐÈ¯
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µ¶µ»Õ¤Î¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¡¢¶µ»Õ¤ò¼¤á¤Æ¤«¤éYouTube¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥²¥¤¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÇº¡¢¤½¤·¤ÆÁÔÀä¤ÊÎø°¦ÂÎ¸³¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀÅ²¬¸©¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âà¿¦¸å¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤äÉñÂæ¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ç»Å»ö¤¬Á´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤Ç·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤·¡¢¡Ö¼«¸ÊÇË»ºÀ£Á°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡Åª¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¤ò¤«¤±¤ÆYouTube¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï»þ»öÌäÂê¤ò²òÀâ¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¶µ»Õ¤ÎËÜ²»¡×¤ò¸ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¡¢¼¡Âè¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¸µ¶µ»Õ¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»þÂå¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ð¥º¤ë¡£·ë¹½Áá¤¯¥Ð¥º¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Öº£»×¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö½÷À¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö¡Ê¥²¥¤¤À¤È¡ËÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼«³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ï¥¿¥Á¤°¤é¤¤¤È¤«¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¶µ»Õ»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸øÉ½¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¡ÖÀäÂÐ¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¸ÅÌ¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö³Ø¹»¼«ÂÎ¤â¤Þ¤ÀÅö»þ¤ÏÆÃ¤ËLGBTQ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êÍý²ò¤¬¤Ê¤¤ÀèÀ¸¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹»Ä¹¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢¤Þ¤À·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤Í¡©¡×¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡È¥«¥¿¥ï¡É¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¾¡ª¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢»öÌ³¤Î½÷À¿¦°÷¤«¤é¡Ö¿ù»³ÀèÀ¸¡¢Èà½÷¤Þ¤À¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¿É¤¤·Ð¸³¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
ÏÃÂê¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤ÎÁÔÀä¤ÊÎø°¦ÂÎ¸³¤Ø¤ÈµÚ¤Ö¡£¡ÖÃË±¿¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¡ÖÃË¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼«ÓÞ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¤Î¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤¿µó¶ç¡¢Éô²°¤Ë°ú¤¤³¤â¤ê¡¢°ì»þ´ü¤Ï¡ÖËí¸µ¤ËÌÚÅá¤òÃÖ¤¤¤Æ¿²¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊÆÅð¤Þ¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥³¥áÅ¥ËÀ¥Ë¡¼¥ÈÈà»á¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Í§¿Í¤È3¿Í¤ÇÍ·¤ó¤Àµ¢¤ê¤Ë¡¢¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤¹¤®¡×¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¥Ó¥ó¥¿¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÃ¥¤ï¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄñ¹³¤·¤¿ºÝ¡¢Å´À½¤Î¥É¥¢¤Ç¼ê¤ò¶´¤Þ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿Ë½ÎÏÅª¤Ê·Ð¸³¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶²ÉÝ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Ç¼«Âð¤«¤éÆ¨Ë´¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ö¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¿¢ÌÚÈ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÆó½Å¿Í³ÊDVÈà»á¡×¤È¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀÅ²¬¸©¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âà¿¦¸å¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤äÉñÂæ¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ç»Å»ö¤¬Á´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤Ç·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤·¡¢¡Ö¼«¸ÊÇË»ºÀ£Á°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡Åª¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¤ò¤«¤±¤ÆYouTube¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï»þ»öÌäÂê¤ò²òÀâ¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¶µ»Õ¤ÎËÜ²»¡×¤ò¸ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¡¢¼¡Âè¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¸µ¶µ»Õ¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»þÂå¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ð¥º¤ë¡£·ë¹½Áá¤¯¥Ð¥º¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Öº£»×¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö½÷À¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö¡Ê¥²¥¤¤À¤È¡ËÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼«³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ï¥¿¥Á¤°¤é¤¤¤È¤«¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¶µ»Õ»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸øÉ½¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¡ÖÀäÂÐ¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¸ÅÌ¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö³Ø¹»¼«ÂÎ¤â¤Þ¤ÀÅö»þ¤ÏÆÃ¤ËLGBTQ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êÍý²ò¤¬¤Ê¤¤ÀèÀ¸¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹»Ä¹¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢¤Þ¤À·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤Í¡©¡×¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡È¥«¥¿¥ï¡É¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¾¡ª¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢»öÌ³¤Î½÷À¿¦°÷¤«¤é¡Ö¿ù»³ÀèÀ¸¡¢Èà½÷¤Þ¤À¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¿É¤¤·Ð¸³¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
ÏÃÂê¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤ÎÁÔÀä¤ÊÎø°¦ÂÎ¸³¤Ø¤ÈµÚ¤Ö¡£¡ÖÃË±¿¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¡ÖÃË¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼«ÓÞ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¤Î¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤¿µó¶ç¡¢Éô²°¤Ë°ú¤¤³¤â¤ê¡¢°ì»þ´ü¤Ï¡ÖËí¸µ¤ËÌÚÅá¤òÃÖ¤¤¤Æ¿²¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊÆÅð¤Þ¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥³¥áÅ¥ËÀ¥Ë¡¼¥ÈÈà»á¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Í§¿Í¤È3¿Í¤ÇÍ·¤ó¤Àµ¢¤ê¤Ë¡¢¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤¹¤®¡×¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¥Ó¥ó¥¿¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÃ¥¤ï¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄñ¹³¤·¤¿ºÝ¡¢Å´À½¤Î¥É¥¢¤Ç¼ê¤ò¶´¤Þ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿Ë½ÎÏÅª¤Ê·Ð¸³¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶²ÉÝ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Ç¼«Âð¤«¤éÆ¨Ë´¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ö¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¿¢ÌÚÈ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÆó½Å¿Í³ÊDVÈà»á¡×¤È¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡ÖÃË¤ÎÀèÀ¸¤ËÂÎ½Å¸«¤é¤ì¤ë¡©¡×³Ø¹»¤Î¿ÈÂÎÂ¬Äê¤Ë¸µ¶µ»Õ¤¬Åú¤¨¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê»ö¾ð
½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¤ª¾®¸¯¤¤ÌäÂê¤ò¸µÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¤¬²òÀâ¡ª ¥Ð¥ì¤ë¥±¡¼¥¹¤È¿Æ¤ÎÂÐ±þ
½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¡ª Ãæ³Ø¶µ»Õ¤ÎÌë¶Ð¥ë¡¼¥Á¥ó¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¶ìÏ«¤È¤Ï
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¶µ°é·ÏYouTuber ¡Ã ¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¡Ê¾¾ÃÝ·ÝÇ½ ½êÂ°¡Ë ¡Ã LGBT ¥²¥¤ ¿·´© ¼å¤¤¤Þ¤Þ¤Î¥¥ß¤Ç¥Ð¥º¤ë ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¡Ë ÆüËÜ°ì¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¸µ¶µ»Õ¡Ê2023Ç¯TTCA¶µ°éÉôÌç1°Ì¡Ë TikTok41Ëü/YouTube23Ëü ¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¶µ°÷¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£ ¥³¥í¥Ê¤Ç¼«¸ÊÇË»ºÀ£Á°¤Î¥É¥óÄì¤Ë¤ª¤Á¤¤¤ë¤¬¤½¤³¤«¤é¥Ð¥º¤Ã¤Æµ¯»à²óÀ¸¡£ ¸½ºß¤Ï¶µ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢SNS¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤´¼ÁÌä »Å»ö¤Î¤´Ï¢Íí¤Ïsinnsyakai@gmail.com¤«¤é¤É¤¦¤¾¡£
youtube.com/@sugitchannel YouTube