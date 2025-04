回転寿司チェーン「くら寿司」が、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』の公開を記念したキャンペーンを実施!

回転レーン上には“謎解き”が出現するほか、江戸町風衣装のデフォルメイラストグッズなどが手に入るコラボキャンペーンです☆

くら寿司 劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』コラボキャンペーン

キャンペーン開始日:2025年4月18日(金)〜

開催店舗:全国のくら寿司店舗 ※「くら寿司 大阪・関西万博店」「無添蔵」では実施されません

1994年から週刊少年サンデーに連載されている漫画作品を原作としたTVアニメ「名探偵コナン」

原作となるコミックスの単行本は全世界累計部数が2億7,000万部を突破するなど、週刊少年サンデーを代表する作品です。

毎年恒例となった、「くら寿司」での劇場版公開を記念したキャンペーン。

14回目のコラボとなる2025年は、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』の公開初日からコラボキャンペーンが開催されます!

「ビッくらポン!」くら寿司×「名探偵コナン」オリジナルグッズ

実施期間:2025年4月18日(金)〜5月15日(木)※無くなり次第終了

店舗の各テーブルにある皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるか、「スマホで注文」を税込み550円利用するごとにゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」

「ビッくらポン!」の景品として、江戸町風衣装のキャラクターたちのデフォルメイラストが描かれたグッズがもらえます☆

※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン!」を楽しむことができます

ラバーキーホルダー

種類:全8種

江戸町風衣装のキャラクターたちのデフォルメイラストが描かれた“ラバーキーホルダー”。

「江戸川コナン」や「毛利蘭」「毛利小五郎」「大和勘助」「上原由衣」「諸伏高明」「安室透」「風見裕也」の8種類がラインナップされます。

缶バッジ

種類:全8種

万博イヤーにちなみ「近未来の回転寿司」をイメージした衣装を身につけたキャラクターが描かれた“缶バッジ”が登場。

「灰原哀」や「工藤新一」「服部平次」「遠山和葉」「赤井秀一」柄も展開されます。

マスキングテープ

種類:全4種

アニメでおなじみのキャラクターや、映画で活躍するキャラクターがデザインされた “マスキングテープ”。

くら寿司でしか手に入らない、特別なアート全4種がラインナップ☆

くら寿司×「名探偵コナン」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

実施期間:

・第1弾:2025年4月18日(金)〜無くなり次第終了

・第2弾:2025年5月2日(金)〜無くなり次第終了

税込み2,500のお会計ごとに、オリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンを実施。

第1弾、第2弾の2回にわたり異なるグッズがもらえるキャンペーンです。

※お持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外)

第1弾:A4クリアファイル

実施期間:4月18日(金)〜無くなり次第終了

種類:全4種

配布人数:合計で先着25万名限定

くら寿司限定描き下ろしイラストや映画の名シーンがデザインされた”クリアファイル”。

劇場版アートのほか、近未来的な「くら寿司」のアートを使用したデザインも用意されます。

第2弾:ラゲッジタグ

実施期間:2025年5月2日(金)〜無くなり次第終了

種類:全4種

配布人数:合計で先着25万名限定

キャリーケースやリュックなどに取り付けて目印となる”ラゲッジタグ”。

キャラクターのイメージに合わせたカラーがポイントです。

謎解きをして「名探偵コナン」のオリジナルグッズをゲット

開始時間:2025年4月18日(金) 10時

実施期間:2025年4月18日(金)〜5月15日(木)

賞品・当選人数:

・A賞 江戸川コナン役高山みなみさん直筆サイン色紙 5名

・B賞 オリジナルタンブラー 20名

・C賞 ビッくらポン!コンプリートセット 30名

実施店舗:「くら寿司 大阪・関西万博店」「無添蔵」を除くくら寿司店舗

※謎解き企画の特設ページは、4月18日(金)10時からアクセス可能となります

※スマートフォンおよびタブレットから参加できます

※一部機種によってはご利用いただけない場合があります

※回転レーン上の謎解きPOPの写真画像はイメージです。実際の謎解き内の「手がかり」と記載内容は異なります。

くら寿司WEBページ上から謎解きにチャレンジすると、抽選で限定賞品などが当たる特別企画を実施。

回転レーンでメニューを提供しているくら寿司ならではの企画として、店舗の回転レーン上にも謎解きが記載されたPOPが流れるので、WEBページにて回答、応募することで、抽選で賞品がプレゼントされます。

※プレゼントの応募には、店内飲食2,500円(税込)以上のレシートが必要となります

劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』の公開を記念したオリジナルグッズがもらえるスペシャル企画。

くら寿司にて2025年4月18日より開催される、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』コラボキャンペーンの紹介でした☆

春の訪れを祝う”イースター”をイメージしたスイーツも!くら寿司 「桜鯛といくら」フェア 春の訪れを祝う”イースター”をイメージしたスイーツも!くら寿司 「桜鯛といくら」フェア 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 江戸町風衣装イラストグッズがもらえる!くら寿司 劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』コラボキャンペーン appeared first on Dtimes.