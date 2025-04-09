ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル小売売上高（2月）

予想 N/A 前回 3.1%（前年比)



メキシコ消費者物価指数（CPI）（3月）

予想 0.3% 前回 0.28%（前月比)

予想 3.79% 前回 3.77%（前年比)



21:30

チポローネECB理事、オランダ中銀主催「世界経済の断片化」講演



23:00

米卸売在庫（確報値）（2月）

予想 N/A 前回 0.3%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 -1.3%（卸売売上高・前月比)



23:30 米週間石油在庫統計



10日

0:00

バーキン・リッチモンド連銀総裁、エコノミック・クラブで講演



2:00

米10年債入札（390億ドル）



3:00

米FOMC議事録（3月18-19日開催分）





グリア米通商代表部（USTR）代表、米下院歳入委員会で証言





※予定は変更されることがあります。

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