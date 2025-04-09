ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル小売売上高（2月）
予想 N/A 前回 3.1%（前年比)
メキシコ消費者物価指数（CPI）（3月）
予想 0.3% 前回 0.28%（前月比)
予想 3.79% 前回 3.77%（前年比)
21:30
チポローネECB理事、オランダ中銀主催「世界経済の断片化」講演
23:00
米卸売在庫（確報値）（2月）
予想 N/A 前回 0.3%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 -1.3%（卸売売上高・前月比)
23:30 米週間石油在庫統計
10日
0:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、エコノミック・クラブで講演
2:00
米10年債入札（390億ドル）
3:00
米FOMC議事録（3月18-19日開催分）
グリア米通商代表部（USTR）代表、米下院歳入委員会で証言
※予定は変更されることがあります。
ブラジル小売売上高（2月）
予想 N/A 前回 3.1%（前年比)
メキシコ消費者物価指数（CPI）（3月）
予想 0.3% 前回 0.28%（前月比)
予想 3.79% 前回 3.77%（前年比)
21:30
チポローネECB理事、オランダ中銀主催「世界経済の断片化」講演
23:00
米卸売在庫（確報値）（2月）
予想 N/A 前回 0.3%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 -1.3%（卸売売上高・前月比)
23:30 米週間石油在庫統計
10日
0:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、エコノミック・クラブで講演
2:00
米10年債入札（390億ドル）
3:00
米FOMC議事録（3月18-19日開催分）
グリア米通商代表部（USTR）代表、米下院歳入委員会で証言
※予定は変更されることがあります。