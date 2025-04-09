21:00
ブラジル小売売上高（2月）
予想　N/A　前回　3.1%（前年比)

メキシコ消費者物価指数（CPI）（3月）
予想　0.3%　前回　0.28%（前月比)
予想　3.79%　前回　3.77%（前年比)

21:30　
チポローネECB理事、オランダ中銀主催「世界経済の断片化」講演

23:00
米卸売在庫（確報値）（2月）
予想　N/A　前回　0.3%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　N/A　前回　-1.3%（卸売売上高・前月比)

23:30　米週間石油在庫統計

10日
0:00　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、エコノミック・クラブで講演

2:00　
米10年債入札（390億ドル）

3:00　
米FOMC議事録（3月18-19日開催分）


グリア米通商代表部（USTR）代表、米下院歳入委員会で証言


※予定は変更されることがあります。