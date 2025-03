¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¥¹ÅÐ¾ì¡ª¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡ÙÆÃÊó¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø

アクション映画史を変えた『ジョン・ウィック』シリーズの最新作『バレリーナ:The World of John Wick』(原題:From the World of John Wick: Ballerina)が、今年8月に日本公開。

この度、新たな復讐の伝説が始まる特報が解禁! 超絶アクション捉えた場面写真も解禁となった。

お馴染みのキャラや、“あの男”も帰ってくる!

『ジョン・ウィック』ワールドから新たに誕生した、復讐に燃える本作の主人公の名はイヴ(アナ・デ・アルマス)。裏社会に轟く伝説の殺し屋:ジョン・ウィックを生み出したロシア系犯罪組織“ルスカ・ロマ”で殺しのテクニックを磨いたイヴは、幼い頃に殺された父親の復讐に立ち上がる…。

これまで銃とカンフーを合わせた「ガン・フー」や、車とカンフーを合わせた「カー・フー」などを生み出してきた、『ジョン・ウィック』シリーズの代名詞とも言える、スタイリッシュで新しいアクションは本作でも健在。ネオンの光で彩られたナイトクラブでのガンアクションや、手りゅう弾を扉一枚挟んで受け止める肉弾戦、そして極めつけは火炎放射器vs放水ホースのバトルシーン! 誰も見たことのないアクションは更なるパワーアップを果たし、本編への期待は高まるばかり。

特報には、シリーズお馴染みのキャラクターも続々と登場!

コンチネンタルホテルNYの忠実なコンシェルジュ:シャロン(ランス・レディック)はイヴを迎え入れ、支配人:ウィンストン(イアン・マクシェーン)は「また会えて嬉しいよ」と声をかける。

そして満を持して登場するのは、もちろんジョン・ウィック(キアヌ・リーブス)! 「あなたのように強くなりたい」と口にするイヴに対し、「すでに君は強い」と声をかける彼は、はたして敵か味方か!?二人の関係性とはいったい─?

『ジョン・ウィック』ワールドのキャラクターたちが、新たな復讐の女神・イヴの物語にどのように関わっていくかにも注目だ。

イヴを演じるのは『ブレードランナー 2049』のヒロイン役で注目を浴び、『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』での可憐な魅力と鮮烈なアクションが絶賛され一躍トップスターとなったアナ・デ・アルマス。そして『ウォーキング・デッド』シリーズで人気を博すノーマン・リーダスら新たな顔も参戦!

併せて、“復讐の女神“イヴが銃を構える姿や、スケート靴片手に超絶アクションを繰り広げる姿を捉えた場面写真が一挙解禁。

さらに、ノーマン・リーダス演じる新キャラクターやコンチネンタルホテルNYのコンシェルジュと支配人、『ジョン・ウィック:パラベラム』にも登場したルスカ・ロマのディレクター(アンジェリカ・ヒューストン)など、イヴを取り巻く面々が捉えられたカットも到着した。

より過激に、より華麗に昇華したアクションに息をも忘れること間違いナシ。広がり続ける『ジョン・ウィック』ワールドから、新たなノンストップ・キリングアクションが、いま始まる!(海外ドラマNAVI)