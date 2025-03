Malwarebytesは3月5日(米国時間)、「 Android zero-day vulnerabilities actively abused. Update as soon as you can|Malwarebytes」において、 Android のゼロデイ 脆弱性 が積極的に悪用されているとして注意を喚起した。これは先日Googleが2025年3月の Android セキュリティパッチとして公開した2件の 脆弱性 のことを指しており、その詳細を解説している(参考:「 Android に10件の緊急 脆弱性 、すぐにアップデートを | TECH+(テックプラス)」)。 Android zero-day vulnerabilities actively abused. Update as soon as you can|Malwarebytes