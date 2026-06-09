スマホをどこに置いたかわからない……家の中で探し回った経験ありませんか？自宅でも外出先でも、スマホが見当たらなくなると焦ってしまうものです。でも大丈夫。そんなときは、慌てずに「探す」機能を使ってみて。スマホの場所を地図で確認したり、音を鳴らして見つけたりと、便利な機能がたくさん。今回は、iPhone・Androidそれぞれの探し方をご紹介します。スマホを失くしたらまずやるべき３つのこと? スマホの場所を地図で