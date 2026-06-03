【新章「？？？編 郷愁永巡刻盤 パスト･カルデア」】 6月3日20時 開始 FGO PROJECT（ノーツ、アニプレックス、ラセングル）は、Android/iOS用FateRPG「Fate/Grand Order」において、新章「？？？編 郷愁永巡刻盤 パスト･カルデア」を6月3日20時より開始する。 新章は「メインストーリー『アフタータイムのはじまり』」、「2クラスの冠位認定戦」をクリアすることが開