²¬ÅÄ¾À¸¡¢¡È¸ÆµÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿©»ö¡ÉÌîÏ¤²ÂÂå¤òÀä»¿¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¸«¤Æ¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×
ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾À¸¡Ê35ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦Äº¥°¥ë¥á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¡Ê41ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ë»Ñ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¸«¤Æ¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢ÌîÏ¤¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë½÷Í¥¡¦Áð´¢Ì±Âå¡Ê59ºÐ¡Ë¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Ø¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤ÇÌîÏ¤¤Ï¡¢ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¢µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤È¶¦¤Ë³¤³°¤Ø½Ð¤«¤±¡¢ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢Áð´¢¤È¤â¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¹¤À¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇVTR¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥²¥¹¥È¤Î²¬ÅÄ¤Ï¡¢ÌîÏ¤¤È¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÌîÏ¤¤µ¤ó¡¢¸ÆµÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¿©»ö¤µ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö°ÊÁ°¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µÆÃÏ°¡Èþ¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤ËËÜÈÖ¤Î¤È¤¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£¥Æ¥¹¥È¤«¤éÌîÏ¤¤µ¤ó¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¡£ÌîÏ¤¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤ë»Ñ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¸«¤Æ¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È¡ÈÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¿©¤Ù¤ë»Ñ¡É¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢ÌîÏ¤¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë½÷Í¥¡¦Áð´¢Ì±Âå¡Ê59ºÐ¡Ë¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Ø¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤ÇÌîÏ¤¤Ï¡¢ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¢µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤È¶¦¤Ë³¤³°¤Ø½Ð¤«¤±¡¢ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢Áð´¢¤È¤â¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¹¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö°ÊÁ°¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µÆÃÏ°¡Èþ¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤ËËÜÈÖ¤Î¤È¤¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£¥Æ¥¹¥È¤«¤éÌîÏ¤¤µ¤ó¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¡£ÌîÏ¤¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤ë»Ñ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¸«¤Æ¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È¡ÈÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¿©¤Ù¤ë»Ñ¡É¤òÀä»¿¤·¤¿¡£