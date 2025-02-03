´Ý´¢¤ê¤ÎÌîµåÉô¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¥¸¥§¥é¥·¡¼¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡Ìµ¤¤Êª¤Í¤À¤ê¤Î´Ø·¸ÊÑ¤¨¤¿¡È¹õÅÄÀèÀ¸¡É
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¥·¥Ë¥¢´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ëÆüËÜ°ì¤Ø¤ÎÅ¾µ¡¡Ä¡È¾ï¾¡·³ÃÄ¡Éºî¤Ã¤¿Ì¾¾¤«¤é¤Î³Ø¤Ó
¡¡Ìîµå¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¡£¶¥µ»¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¡È³Ø¤Ó¡É¤¬¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤ÎÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2021¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¤Î¶¯¹ë¡ÖÀÄ¿¹»³ÅÄ¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡×¤ÎÃæÛê½ã´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¾å¤Ç¡¢¹õÅÄÀèÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¹õÅÄÀèÀ¸¡×¤È¤Ï¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÁ°´ÆÆÄ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏJ1¡¦FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤òÎ¨¤¤¤ë¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Î¤³¤È¡£¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¾ï¾¡·³ÃÄ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿Ì¾¾¤«¤é¡¢²¿¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤«¡£
¡¡ÃæÛê´ÆÆÄ¤¬ÀÄ¿¹»³ÅÄ¥·¥Ë¥¢¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄÃæ¤Ë¤Ï»öÌ³¿¦°÷¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤¿24ºÐ¤ÎÃæÛê´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÃæÉû¹»Ä¹¤À¤Ã¤¿¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾å»Ê¡×¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌîµå¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¡ÈÊÉ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö³Ø¹»¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ìîµå¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é´Ý´¢¤ê¤ÎÌîµåÉô¤Ï¡¢Ä¹È±¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë¥¸¥§¥é¥·¡¼¤ò´¶¤¸¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤ÎÂ¿¤¤ÌîµåÉô¤òÁ¢¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ø¤ª¸ß¤¤Ìµ¤¤Êª¤Í¤À¤ê¡Ù¤Î´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï¡¢Ãæ¹â¤È¤â¤ËÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤¬¡Ö´ÇÈÄÉô³è¡×¡£ÃæÛê´ÆÆÄ¼«¿È¤â¡Ö³Ø¹»¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼Ãæ¿´¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÎôÅù´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£1994Ç¯¤«¤é¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ò¡¢¾å»Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¡×¤·¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¤ÈÀ¸ÅÌÊç½¸¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡ÖÎÏ¶È¡Ê¤Á¤«¤é¤ï¤¶¡Ë¡×¤Î¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Ë¶ìÄË¤ÇÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¡×¡Ä¡È²ñÏÃ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡É¤ÇÊÑ²½
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅìËÌÂç²ñ¤Ç¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ°ì¤Ø¤ÎÆÍÇË¸ý¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«³«¤±¤º¡£ÌÏº÷¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬±ó¤¯¤«¤éÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Ç¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤ËÍè¤ë¹õÅÄÀèÀ¸¤¬¡¢Æ±¤¸¿¦°÷¼¼¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢³Ø¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢¾å»Ê¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤¹¤ë¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¶µ¤¨¤òÀÁ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÌÜÇÛ¤ê¡¢µ¤ÇÛ¤ê¡¢¿´ÇÛ¤ê¡Ä¡Ä¡£¹õÅÄ´ÆÆÄ¤¬µ»½Ñ¸þ¾å°Ê³°¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¡£¶µ¤¨¤òÊ¹¤¤¤¿ÃæÛê´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á»ØÆ³¼Ô¤¬¤¤¤¯¤éÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¹Ç¤ËÅ£¡£Áª¼ê¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Îý½¬¤ä¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ìÄË¤ÇÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡µ»½Ñ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌòÌÜ¤Ï¡¢Ìîµå¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÆ±¤¸¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¼ã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤Å¤é¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÁª¼ê¤È°ìÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃæÛê´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤ÆÀÜ¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¡£Áª¼ê¤ÈÏÃ¤¹»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È²ñÏÃ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤¿¡£»öÌ³¿¦°÷¤«¤éÊÝ·òÂÎ°é¶µ»Õ¤ËÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤Îµ÷Î¥¤â½Ì¤Þ¤ê¡¢»þ¤Ë¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼«¤é¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜµ¤¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¡£Áª¼ê¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤Ï·ë²Ì¤Ë¤â¸½¤ì¡¢Èá´ê¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ç¤âº¤¤Ã¤¿»þ¤ÏÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËè²ó¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ì×ÃÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ê¼õ¤±¼ê¤Î¡Ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæÛê´ÆÆÄ¡£¡ÈÊÉ¡É¤òÇË¤Ã¤¿Àè¤Ë¸÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÀîÏ²¹¯ÂÀÏº / Kotaro Kawanami¡Ë